La jueza de la dana sigue estrechando el cerco a Mazón: ahora cita a los escoltas y el chófer que lo acompañaron al Ventorro

Sigue el escrutinio judicial sobre lo sucedido en la tarde de la dana en el restaurante El Ventorro. La jueza de Catarroja ha ordenado ... que comparezcan a declarar los escoltas y el chófer que acompañaron al expresidente Carlos Mazón a su encuentro con Maribel Vilaplana.

La instructora acoge así, como cuenta Las Provincias, la petición de una de las acusaciones del proceso, que solicitaron que estos empleados del exresponsable del Consell acudieran a declarar como testigos, en un auto notificado este viernes.

Tanto el expresidente como Vilaplana, al igual que este viernes el dueño del Ventorro, señalaron que los escoltas no estaban en el reservado en el que Mazón y Vilaplana comieron durante casi cuatro horas. Estos tampoco le acompañaron en el paseo que el expresidente y la comunicadora dieron hasta el parking.

Pero el testimonio tanto de los escoltas como el del chofer, que debió acompañar en sus desplazamientos toda la tarde a Mazón, serán importantes para concretar los horarios, así como qué hizo el expresidente en todo ese tiempo, sobre todo en la hora larga que transcurrió desde que se despidió de Vilaplana en el parking y el instante (20.28) en que acudió al Cecopi.

La magistrada acuerda la diligencia a petición de una acusación particular y la acusación popular que ejerce Compromís: «requerir la identificación para sus posteriores citaciones como testigos de los escoltas y el chófer asignados al presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 entre las 15 y las 21 horas».

La jueza considera necesario comprobar si los escoltas o el chófer «pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos» entre Mazón y la exconsellera Salomé Pradas, investigada y al frente del Cecopi. Entiende la instructora que es extrapolable a estos testigos los argumentos recogidos en el auto de la Audiencia Provincial que ordenó la práctica de la testifical de la periodista que comió el día de la dana con el presidente de la Generalitat.