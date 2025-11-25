El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro

La magistrada de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado requerir al Centro de Coordinación de Emergencias para que remita las grabaciones de las llamadas ... registradas en el sistema Coordcom el día de la dana entre un supervisor del teléfono 112 y un técnico de Emergencias u otro personal del propio Centro de coordinación de Emergencias.

La instructora ha decidido también que se cite como testigo a otra supervisora del 112, al tiempo que ordena al Instituto de Medicina Legal que informe sobre si la muerte de un hombre en su domicilio de Guadassuar el 30 de octubre de 2024 puede atribuirse a la dana, como ha solicitado su hija en una comparecencia judicial.

La providencia también dispone que la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del órgano judicial certifique la hora de entrada y de salida del parking del vehículo de la periodista que comió el 29-O con el presidente de la Generalitat, una vez recibidos los datos de la tarjeta bancaria con la que ésta pagó el importe, que asciende a 15,10 euros. Este precio coincide en la relación con una salida del parking a las 19:47 horas, ya que la periodista aseguró que estacionó sobre las dos y media de la tarde para ir a comer con Mazón al restaurante El Ventorro.

Paralelamente a esa verificación, la jueza ha ordenado que se remita oficio a la empresa que gestiona ese aparcamiento para que haga lo propio y confirme esa hora de entrada y salida del coche.