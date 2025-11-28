Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salomé Pradas accede a los juzgados antes de su declaración. IRENE MARSILLA

La jueza de Catarroja invita a Pradas y Vilaplana a declarar otra vez

Nuria Ruiz dice que si la exconsellera quiere ir de nuevo al juzgado, pedirá la entrevista que ha otorgado a Salvados y que se emite este domingo

Álex Serrano López

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:06

Comenta

La jueza de Catarroja que investiga la causa de la dana ha ofrecido a la periodista que comió con el todavía presidente de la Generalitat ... Carlos Mazón el día de la dana, Maribel Vilaplana, y con la consellera de Interior por aquel entonces, Salomé Pradas, que vuelvan a declarar ante ella si expresan la voluntad de hacerlo. A Pradas, de hecho, le da un día para ello. Si la exconsellera acepta, además, Nuria Ruiz pedirá el vídeo de la entrevista que emitirá Salvados el próximo domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  3. 3 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  4. 4 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  5. 5

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  6. 6 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  7. 7

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga
  10. 10 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La jueza de Catarroja invita a Pradas y Vilaplana a declarar otra vez

La jueza de Catarroja invita a Pradas y Vilaplana a declarar otra vez