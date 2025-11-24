Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El dueño de El Ventorro, en su declaración del pasado viernes. Irene Marsilla

La jueza de la dana pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana

La instructora acuerda también reclamar la comanda, la factura de la comida y las medidas de la sala

A. Rallo

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:39

Comenta

La jueza de la dana continúa sus indagaciones respecto a la gestión de la emergencia en la tarde noche del 29 de octubre de 2024 ... . Este lunes ha declarado uno de los supervisores del 112, uno de los pocos testigos cuya versión contradice en parte el relato de la consellera Salomé Pradas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  3. 3 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  4. 4 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  5. 5 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  8. 8 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»
  9. 9 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  10. 10

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La jueza de la dana pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana

La jueza de la dana pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana