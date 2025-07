Otegi confirma que Antxon Alonso le presentó a Cerdán para abrir un canal «discreto» entre PSOE y Bildu

Cuando Santos Cerdán señaló el lunes ante el juez al empresario Antxon Alonso como facilitador de las relaciones tanto con el PNV como con ... EH Bildu, llamó la atención la diferencia en las reacciones de ambos partidos. Los jeltzales se apresuraron a desmentirlo y tacharon de «ridícula» la mera hipótesis de que Alonso, «que ni siquiera es afiliado», hubiera podido influir en decisiones como el apoyo a la moción de censura en 2018. Por el contrario, la coalición soberanista no quiso hacer ninguna declaración y optó por abonarse al silencio mientras los rumores no paraban de crecer.

Tres días después, y sólo a preguntas de los periodistas, Arnaldo Otegi ha confirmado este jueves lo que Cerdán declaró ante el juez del Tribunal Supremo horas antes de ser enviado a prisión provisional. En efecto, el dueño de Servinabar, empresa central de la supuesta trama de corrupción, fue quien le presentó personalmente al exdirigente del PSOE al que la investigación de la UCO sitúa como elemento central de la red. Y lo hizo, según ha admitido el secretario general de EH Bildu, para abrir un canal de comunicación «discreto» entre ambas formaciones antes de que Pedro Sánchez llegara al Gobierno.

En una profusa explicación, el líder abertzale se ha retrotraído hasta 2016, cuando salió de la prisión de Logroño tras seis años y medio por tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna bajo las órdenes de ETA. Fue entonces cuando un «muy amigo» suyo le puso en contacto con Alonso, con quien comparte no sólo esa amistad sino también su localidad de nacimiento: Elgoibar. En todo caso, ha negado ser «amigo íntimo» del empresario. «Yo no conocía a Antxon Alonso y me propone estar con él porque tenía una oferta que hacerme», ha señalado antes de narrar hasta dos encuentros con él.

En el primero, el dueño de Servinabar le habría transmitido el deseo de un dirigente del PSN para ponerse en contacto con él. Se trataba del propio Cerdán, que por aquel entonces era secretario de Organización del partido en Navarra antes de dar el salto a Ferraz como responsable de Coordinación Territorial y mano derecha de José Luis Ábalos. Otegi aceptó y se celebró una segunda cita en la que Alonso fue acompañado por el exdirigente socialista. «Le trae, estoy con él y fijamos de manera discreta cuál va a ser la interlocución entre el PSOE y EH Bildu. Punto final», ha zanjado.

Ha admitido también que Cerdán ha venido siendo en los últimos años uno de los interlocutores más importantes de la formación de Sánchez con EH Bildu, que se ha convertido en uno de sus socios políticos más leales: «No tenemos problema en reconocerlo». En todo caso, ha señalado que no se trataba del único: «Yo llevo hablando con el PSOE 40 años. No necesitamos interlocutores para estar con ellos».