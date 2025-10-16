Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Óscar Puente, ministro de Transportes. EFE

Óscar Puente se suma a los ministros que consideran a Venezuela una dictadura

El titular de Transportes respalda frente al silencio de Sánchez la concesión del Premio Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado

Ander Azpiroz

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:42

Comenta

Óscar Puente rompió este jueves una lanza a favor de la oposición venezolana al definir como «una dictadura» el régimen chavista de Nicolás Madura. El ... ministro de Transporte fue más allá y valoró de forma positiva la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, una de los dirigentes políticos que tomó la palabra en el acto internacional organizado por Vox el pasado septiembre como muestra de la comunión entre las fuerzas de extrema derecha a uno y otro lado del Atlántico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  3. 3 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  4. 4 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  5. 5 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  6. 6 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  7. 7 Raya el coche de un excompañero en un centro comercial para evitar ser pillado y las cámaras desmontan su estrategia
  8. 8 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  9. 9 Mango avisa de un ciberataque que ha dejado al descubierto datos de clientes
  10. 10 Presunto intento de fuga de prisión del arrestado por matar a tiros a un rapero sueco en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Óscar Puente se suma a los ministros que consideran a Venezuela una dictadura

Óscar Puente se suma a los ministros que consideran a Venezuela una dictadura