Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional

Mario Draghi: «El futuro de Europa debe ser un viaje hacia el federalismo pragmático»

El ex primer ministro italiano advierte de que la actual gobernanza europea es insuficiente y reclama coaliciones flexibles para afrontar retos comunes en defensa, energía y tecnología

Natalia Vivar

Gijón

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:41

Comenta

El economista y ex primer ministro italiano Mario Draghi, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, pronunció un discurso de fuerte calado ... político en el que advirtió sobre los desafíos que enfrenta la Unión Europea. Recordó que su carrera pública comenzó con las negociaciones del Tratado de Maastricht y que desde entonces «construir Europa ha sido una misión central» de su vida profesional, tanto en Italia como al frente del Banco Central Europeo. Sin embargo, alertó de que hoy «las perspectivas para Europa son las más difíciles que yo recuerde», con principios fundacionales como el multilateralismo, la diplomacia y el liderazgo climático puestos en entredicho por el auge del proteccionismo y el retorno del poder militar.

