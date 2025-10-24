Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Eduardo Mendoza. E. C.
Premio Princesa de Asturias de las Letras

Eduardo Mendoza: «A mi edad, preferiría disfrutar de lo que hay y no andar quejándome de lo que falta, pero no podrá ser»

El escritor catalán evocó en su discurso en el Campoamor a su Barcelona natal y recordó la educación de su infancia como «estricta, tediosa y opresiva», que convirtió en «buenas cualidades para escribir novelas»

Natalia Vivar

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:35

Comenta

Breve, pero cargado de humor, como todos sus libros. Eduardo Mendoza, uno de los narradores más reconocidos de la literatura española contemporánea y autor de ... títulos emblemáticos como 'La verdad sobre el caso Savolta' o 'La ciudad de los prodigios', recogió el Premio Princesa de Asturias de las Letras con un discurso lleno de humor -como manda su escritura- y un sentido humano de autocrítica. «Todavía me considero una joven promesa de la Narrativa Española», bromeó, antes de añadir que «lo último que se pierde no es la esperanza, sino la vanidad». Recordó su infancia rodeado de libros y una educación «estricta, tediosa y opresiva» que, según dijo, lo convirtió en «vago, malgastador y un poco golfo, tres cosas malas en sí, pero buenas para escribir novelas». También evocó a Barcelona, su ciudad, a la que definió como «cálida y laboriosa» pero también «viciosa y canalla», un escenario perfecto para nutrir sus historias.

