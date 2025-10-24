Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Princesa de Asturias

La Princesa Leonor: «La convivencia no es fácil, pero es el único camino para lograr el progreso compartido»

La Princesa de Asturias, que se reconoce «de la generación zeta, e hija de una equis y un boomer», apostó por escribir una carta a cada premiado para «pararse, profundizar y pensar más» y defendió «la educación, atender a los vulnerables y salir de la trinchera»

Chelo Tuya

Gijón

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:19

Comenta

«Soy de la generación zeta, e hija de una x y de un boomber». La Princesa de Asturias volvió a demostrar que, pese a ... los cargos y las cargas que conllevan sus apellidos, es una joven que el próximo 31 de octubre cumplirá 20 años. No solo calificó a sus padres por la denominación que corresponde a su año de nacimiento, 1968 en el caso del Rey, quién no ocultó su risa; 1972, en el de la Reina, sino que le dijo al profesor Han que los jóvenes «nos quedemos con ese emoticono que tenemos en los móviles en el que al muñequito le explota el cerebro». Todo guiños, sin embargo, para reclamar, desde esa generación suya, «volver a lo esencial, a los básicos».

