Byung-Chul Han: «La brecha social entre ricos y pobres se sigue agrandando cada vez más»

El filósofo surcoreano alerta de la autoexplotación, los riesgos de la digitalización y la pérdida de respeto como amenazas para la democracia y la vida en común

Natalia Vivar

Gijón

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:26

Comenta

filósofo y ensayista Byung-Chul Han, uno de los pensadores más influyentes de la crítica cultural contemporánea, recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación ... y Humanidades con un discurso fiel a su estilo: incisivo y profundamente comprometido con los problemas de la sociedad actual. Recordó la misión socrática del filósofo como «tábano» que despierta conciencias, y reivindicó su propia obra como una llamada de atención frente a una sociedad que confunde libertad con autoexplotación. «Uno se imagina que es libre, pero, en realidad, lo que hace es explotarse a sí mismo voluntariamente y con entusiasmo, hasta colapsar», advirtió, evocando el 'burnout' como símbolo de un espejismo de libertad.

