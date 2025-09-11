La jueza de la dana plantea de nuevo a Mazón declarar como investigado y cita como testigo a su vicepresidenta La magistrada rechaza otra vez que la periodista Maribel Vilaplana comparezca en el juzgado aunque incorpora a la causa su carta abierta enviada a los medios

Jueves, 11 de septiembre 2025

Nueva batería de autos y diligencias de la jueza de la dana. Aunque con algunas medidas ya reiteradas. La magistrada de Catarroja encargada de dilucidar ... la sucedido durante la riada ha vuelto a ofrecer al presidente de la Generalitat declarar como investigado en la causa. La jueza no lo cita como tal (consciente de que ello supondría incluir a un aforado en la causa y que esta pasara a un órgano de mayor nivel) pero le vuelve a poner esta posibilidad sobre la mesa. Un opción que el mandatario del Consell ya ha rechazado con anterioridad.

La jueza sí toma otras dos determinaciones. Citar como testigo a la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, y máxima responsable de la conselleria de Servicios Sociales, una de las más sensibles y afectada en la tragedia con numerosas muertes en residencias, según publica Las Provincias. La magistrada también rechaza que comparezca como testigo la periodista Maribel Vilaplana, quién comíó con Mazón el funesto 29-O. La decisión se produce tras una nueva petición de una parte (antes ya había rechazado la diligencia el juzgado) y unos días después de la carta abierta enviada por Vilaplana a los medios de comunicación.

