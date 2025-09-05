Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La periodista Maribel Vilaplana, en una foto de archivo. Signes

La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»

Maribel Vilaplana explica en una carta lo que sucedió aquel día y sus consecuencias posteriores

L. P.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:08

Diez meses después la agenda de Mazón el día de la dana sigue siendo un asunto candente en el debate político. La periodista Maribel Vilaplana, ... que comió con el presidente en aquella jornada y desde entonces ha evitado pronunciarse sobre el tema, ha enviado este viernes una carta a los medios de comunicación explicando lo que pasó en aquellas horas y denunciando un «acoso constante, de insultos, de burlas y de un escrutinio injusto desde entonces».

