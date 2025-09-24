Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (izquierda), y el Rey Felipe VI, durante la sesión de apertura de la Asamblea General de la ONU. E. P.
Asamblea General de la ONU

El Gobierno evita ir al choque con Trump y deja en manos del Rey la respuesta a su incendiario discurso

Sánchez tenía previstas el martes dos entrevistas en medios estadounidenses en Nueva York, pero las acabó cancelando

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Nueva York. Enviada especial

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:13

El Gobierno evitó el martes una respuesta combativa contra el incendiario discurso de Donald Trump en la apertura del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU ... . Fuentes gubernamentales argumentan que no es el escenario, que a un foro de esta naturaleza se viene a escuchar distintas visiones, aunque remarcan, eso sí, que la posición de España es la de Antonio Guterres, el secretario general de la baqueteada organización internacional, nacida de la traumática experiencia de la Segunda Guerra mundial como instrumento de cooperación para ayudar a mantener la paz y resolver conflictos mediante el diálogo, y en las antípodas del presidente de los Estados Unidos. Este miércoles será el Rey quien la defienda desde el estrado.

