Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán. EFE

Vox se ausenta del minuto de silencio en el Congreso por el genocidio en Gaza

El PP lamenta que la Cámara baja no guardara este homenaje cuando se produjeron los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:43

Los diputados de Vox se han ausentado este martes del minuto de silencio que ha guardado el Congreso al inicio del pleno por las víctimas ... del genocidio del Estado de Israel contra la población palestina en Gaza. El resto de los parlamentarios, en cambio, ha permanecido en pie después de que lo anunciara la presidenta de la Cámara baja, Francina Armengol, que también ha recordado a Ginesa, la mujer de 64 años asesinada la semana pasada por violencia machista en la provincia de Murcia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  2. 2 Condenan a los padres de la bebé a la que quemaron el 42% del cuerpo con agua hirviendo: 16 años de cárcel para él y 4 para ella
  3. 3 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  4. 4

    La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga
  5. 5 90 euros por una foto, 66 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga?
  6. 6

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  7. 7 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  8. 8

    Málaga empieza a multar con cámaras por saltarse semáforos en cruces conflictivos: hasta 200 euros y cuatro puntos menos
  9. 9 «San Diego Comic-Con Málaga ha llegado a 120.000 asistentes, que era nuestro objetivo de 2027»
  10. 10

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vox se ausenta del minuto de silencio en el Congreso por el genocidio en Gaza

Vox se ausenta del minuto de silencio en el Congreso por el genocidio en Gaza