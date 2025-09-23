Guterres tacha de «indefendible» el gasto descomunal en armas frente a la inversión en la paz

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha reivinicado la importancia de Naciones Unidas en el mundo como una «brújula moral» y un «faro ... de los derechos humanos». Con este discurso, Guterres ha abierto una Asamblea General marcada por las guerras de Gaza y Ucrania, pero también por la pérdida de relevancia de la organización como mediador en los grandes conflictos mundiales.

El máximo responsable ha querido desterrar la imagen burocrática de la institución. «Naciones Unidas es más que un lugar de reuniones», ha dicho en el discurso inaugural, donde ha querido mostrar la salud de la institución afirmando que, ochenta años después de su fundación en 1945,conserva su papel de «guardián del Derecho Internacional». Ha agregado que todos los países deberían asumir ese mismo Derecho, en alusión velada a Rusia e Israel.

A Guterres le preocupan especialmente los dos grandes conflictos actuales, que acumulan un número incalculable de muertos. En Gaza se contabilizan más de 65.000 víctimas mortales. En Ucrania, ni se sabe. «La paz es nuestra principal obligación», ha subrayado el secretario general, lamentando la inmensa violencia de estas guerras. «Incluso hoy en día, las guerras se expanden con un nivel de barbarie que prometimos que nunca permitiríamos»., ha admitido. Sobre la invasión rusa en Ucrania, el líder de la ONU advierte que «amenaza la paz y la seguridad global» mientras mata a ciudadanos y «destruye infraestructura civil». «Debemos trabajar para lograr un alto el fuego completo y una paz justa y duradera», ha reclamado, no sin antes agradecer a Estados Unidos su mediación para tratar de obtener la paz.

En su discurso, Guterres ha intentado hacer acusaciones directas, Ni ha citado la reponsabilidad rusa en Ucrania ni la de Israel, directamente, cuano ha hablado de los «horrores» en Gaza. Sostiene que este conflicto desafía la «humanidad básica» y que «nada justifica» ni los «horribles» ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ni el «»castigo colectivo» que sufren los gazatíes.

Fuera de este contexto trágico, el secretario general se ha referido al futuro de la ONU, inmersa en la agenda ONU(= que prevé una reforma sustancial de su estructura y sus operaciones. No es una remodelación deseada por la organización. Obedece a la crisis económica que la sacude, sobre todo por el descenso de financiación de EE UU pero también por los recortes que aplican otros países, que «están desatando el caos». A su juicio, la falta de dinero encamina a la institución a reducir su cobertura, priorizar unas misiones en detrimento de otras, lo que supondrá «una sentencia de muerte» para una parte de los demandantes de ayuda humanitaria.

Guterres abroncó a los países socios y destacó la «paradoja» de que sepan las necesidades más imperiosas en el mundo, especialmente complicadas en los países en desarrollo, pero sean incapaces de movilizarse. Y dejó un dato revelador: por cada dólar invertido en ayudar a la ONU a «construir la paz», se gastan 750 en armas de guerra. «No sólo es insostenible, es también indefendible», clamó.