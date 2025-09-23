Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pedro Sánchez en la Conferencia de la ONU para la solución de dos Estados celebrada este lunes en Nueva York

Pedro Sánchez en la Conferencia de la ONU para la solución de dos Estados celebrada este lunes en Nueva York Angela Weiss / AFP

Sánchez advierte de que reconocer Palestina no basta: «Tenemos que parar esta matanza ya»

El presidente del Gobierno español reclama que como nuevo Estado también sea miembro de pleno derecho en Naciones Unidas e insta a la comunidad internacional a tomar más medidas para frenar la «barbarie» en Gaza

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Nueva York. Enviada especial

Lunes, 22 de septiembre 2025

Pedro Sánchez advirtió este lunes en la conferencia de la ONU sobre la solución de dos Estados, al calor de la cual varios países relevantes han dado el paso de reconocer el Estado de Palestina ... en un intento de lanzar un mensaje recriminatorio a Israel, de que por relevante que sea, ese gesto no es suficiente. «Excelencias -dijo en su discurso- si el reconocimiento del Estado de Palestina es urgente, lo es aún más que exista un pueblo palestino en el Estado que pretendemos reconocer, y lamentablemente el pueblo palestino está siendo aniquilado».

