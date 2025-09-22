Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario general de la ONU, António Guterres, interviene en Nueva York. EFE

Macron anuncia el reconocimiento del Estado palestino porque «ha llegado la hora de la paz»

En una Asamblea General histórica el secretario general de la ONU dice que la decisión impedirá que se expandan los extremismos

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:35

Con la urgencia de un país menguante, que se enfrenta a lo que un comité independiente de la ONU llama «genocidio en marcha», los líderes ... del mundo se reunieron este lunes para dar forma legal a ese Estado antes de que desaparezca y preservar así «el único camino posible a una paz justa y duradera entre israelíes y palestinos», dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, en la Conferencia de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión Palestina y la Implementación de la Solución de los Dos Estados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  2. 2

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  3. 3

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  4. 4 Evacuado al Hospital Regional de Málaga un hombre tras sufrir un accidente con un paramator en la playa de Benajarafe
  5. 5

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  6. 6 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  7. 7 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  8. 8 La novedad en las citas médicas del SAS que llegará a tu móvil desde este lunes
  9. 9 75 euros por una foto, 55 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga?
  10. 10 Condenan a los padres de la bebé a la que quemaron el 42% del cuerpo con agua hirviendo: 16 años de cárcel para él y 4 para ella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Macron anuncia el reconocimiento del Estado palestino porque «ha llegado la hora de la paz»

Macron anuncia el reconocimiento del Estado palestino porque «ha llegado la hora de la paz»