Pérez-Llorca, María José Catalá y Vicent Mompó LP

Génova abre la selección para elegir nuevo presidente valenciano

En la dirección nacional no termina de convencer Pérez Llorca, el apoyo obligado de Vox complica la opción de Catalá y no se descarta una tercera vía. La alternativa sería convocar elecciones

JC. Ferriol Moya

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:31

Comenta

Alberto Núñez Feijoo ha considerado este lunes como «correcta» la decisión de Carlos Mazón de dimitir como president de la Generalitat. El líder nacional del ... PP, en la reunión del comité ejecutivo de su partido, ha venido a destacar que el dirigente valenciano ha dado una lección «a los que nunca asumen nada». Durante todo el fin de semana Feijóo, y también su secretario general Miguel Tellado, han mantenido conversaciones para tratar de conducir la crisis abierta en el seno del PP valenciano, y que ha desembocado en la salida del dirigente alicantino.

