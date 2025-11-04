Génova abre la selección para elegir nuevo presidente valenciano

Alberto Núñez Feijoo ha considerado este lunes como «correcta» la decisión de Carlos Mazón de dimitir como president de la Generalitat. El líder nacional del ... PP, en la reunión del comité ejecutivo de su partido, ha venido a destacar que el dirigente valenciano ha dado una lección «a los que nunca asumen nada». Durante todo el fin de semana Feijóo, y también su secretario general Miguel Tellado, han mantenido conversaciones para tratar de conducir la crisis abierta en el seno del PP valenciano, y que ha desembocado en la salida del dirigente alicantino.

Mazón ha anunciado su marcha, aunque sea en diferido –porque tiene que presentarla formalmente por escrito-. Pero eso sólo resuelve la primera parte de la incógnita. La segunda tiene que ver con la designación de un nuevo president. El jefe del Consell, que este martes presidirá la sesión plenaria de su Gobierno, ha decidido no apretar el botón rojo del adelanto electoral, a pesar de que esa ha sido una de las posibilidades sobre la mesa a lo largo del fin de semana. Lo que Mazón no ha dicho, y es la incógnita que se abre ahora, es quién propondrá el grupo popular de Les Corts como nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat.

La reunión del viernes pasado entre el secretario general, Juanfran Pérez Llorca, y los tres presidentes provinciales sirvió para dejar claro que los barones del partido no quieren que la elegida sea María José Catalá. La alcaldesa de Valencia (44 años) es la preferida por la calle Génova, que está convencida de su carácter y de su tirón electoral. Dirigentes valencianos del PP como Esteban González Pons así lo han trasladado también en repetidas ocasiones.

Sin embargo, Catalá ha venido y sigue reiterando que su voluntad política es seguir al frente de la alcaldía y optar a la reelección. La situación del partido un año después de la dana tampoco resulta idónea como para que Catalá se plantee cambiar de institución, máxime después del pronunciamiento de los barones del PPCV. Y su situación familiar, con niños pequeños, tampoco es la más favorable para una decisión de ese calado.

Si ese escenario ya es de por sí poco favorable, el rechazo de Vox a su figura acaba de ponerlo cuesta arriba. El partido de Santiago Abascal ha venido mostrando su rechazo a la figura de la alcaldesa de Valencia, con la que ha mantenido más de un choque en el Ayuntamiento del cap i casal. Vox, evidentemente, podría llegar a votar la investidura de Catalá. Pero parece razonable pensar que el precio que le pondría al voto de sus 13 diputados sería tan elevado que probablemente Catalá y el PP no estarían en condiciones de pagarlo.

Algunas fuentes deslizan no obstante que si este último inconveniente se resolviera, y Vox diera su apoyo, Catalá acabaría siendo la propuesta.

Catalá es la opción preferida por la dirección nacional del PP. Desde este fin de semana, por el contrario, la que parece que menos consensos atrae en Madrid es la de Juanfran Pérez Llorca. El número dos del PP valenciano, secretario general y portavoz parlamentario, es el candidato que quiere el partido en la Comunitat, o al menos los barones provinciales. Así lo reflejaron en la reunión mantenida el viernes en Alicante, de la que salió el nombre de Vicent Mompó, aunque la cita venía auspiciada por el propio Pérez Llorca.

El movimiento, justificado inicialmente por el silencio de la dirección nacional ante la objetiva debilidad política de Mazón, generó un severo enfado en la calle Génova, que a lo largo del fin de semana ha trasladado al PPCV su desconcierto por lo que supone un movimiento que deja en evidencia a la alcaldesa de Valencia y que, además, no se había pactado previamente con la dirección nacional. Las fuentes consultadas por este diario admiten incluso una conversación en términos muy contundentes entre Tellado y Pérez Llorca, por lo que de «imposición» a la dirección nacional tendría el movimiento de los barones.

El dirigente valenciano, alcalde de Finestrat, no tiene prisa. Sabe que la suya es probablemente la opción más firme. De hecho, su entorno entiende que lo que a Pérez Llorca no se le puede pedir es que sea un presidente «de transición». Dicho de otra manera, el dirigente popular considera que merece la oportunidad, si asume el cargo, de tratar de consolidarse sin que se le ponga como fecha de caducidad las autonómicas de 2027.

El pulso el fin de semana incluyó durante muchos momentos la amenaza de una convocatoria electoral. La opción había dejado en manos de la dirección nacional la designación del cartel electoral, aunque también habría supuesto un riesgo evidente, a la vista de la enorme crisis en la que se encuentra el partido en este momento. Las encuestas publicadas hasta la fecha coincidían en mantener la hegemonía de la derecha. Pero esos sondeos no tienen en cuenta el cataclismo que supone la dimisión de un presidente autonómico.

Que Mazón no haya convocado elecciones anticipadas dejaba entrever que el PP valenciano imponía su criterio. Pero lo cierto es que la dirección nacional de los populares no se ha dirigido al PPCV para dar luz verde al nuevo aspirante a presidir la Generalitat. Las posiciones siguen enfrentadas, y las opciones de Catalá y Pérez Llorca dejan paso a otras alternativas.

Entre los 40 diputados del PP en Les Corts, si las opciones no son ninguno de los dos propuestos ni, evidentemente, Carlos Mazón, quedan 37 alternativas, aunque la realidad reduce a unos pocos nombres las opciones reales de parlamentarios que podrían presentarse a un debate de investidura. Algunos de ellos han venido sonando a lo largo de los últimos meses. El vicepresidente primero de Les Corts, Alfredo Castelló, es uno de ellos. Elena Bastidas, expresidenta de la FVMP, sería otro de los nombres a tener en cuenta, como el de Vicente Betoret, el de Mª Carmen Contelles o el de Eduardo Dolón.

Serían terceras alternativas. Y todas ellas dependerían -cuenta 'Las Provincias'- siempre del voto Vox, cuyos 13 diputados tienen en sui mano el voto del nuevo president o, en su defecto, acudir a las urnas de forma anticipada. De hecho, Mazón tiene previsto mantener una conversación con al presidenta de Les Corts con el objeto de afinar al calendario parlamentario la presentación de su renuncia. Si transcurridos dos meses desde el primer debate de investidura sigue sin elegirse nuevo president, se disolvería Les Corts y se convocarían elecciones que tendrían lugar, probablemente, a finales del mes de abril.