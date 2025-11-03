Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mazón, al anunciar su dimisión

Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»

«Sé que cometí errores y voy a vivir con ellos toda mi vida, pero ninguno fue por cálculo o por mala fe», admite

Nacho Ortega

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:03

Carlos Mazón ha dimitido como presidente de la Generalitat Valenciana el 3 de noviembre de 2025, un año y 5 días después de la trágica ... dana que dejó 229 víctimas mortales, varios fallecidos y decenas de miles de afectados en Valencia. El mandatario ha anunciado su marcha tras defender su honestidad y pidiendo que la sociedad «sepa distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona». Estas son las frases más destacadas de su comparecencia, en las que no ha explicado cómo se realizará su sucesión, ni el calendario, ni los plazos ni las personas que pueden intervenir.

