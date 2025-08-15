Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Núñez Feijóo visita el puesto de mando avanzado de Palacios del Sil, en León. EFE

Feijóo advierte a Sánchez de que los incendios son «una crisis nacional» y carga contra «la política cutre»

El líder del PP exige al Gobierno el despliegue del Ejército en las zonas afectadas y cree que aún «queda lo peor»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:46

«Una crisis nacional». Alberto Núñez Feijóo no ha ahorrado calificativos para definir los incendios que azotan el país por los cuatro costados y ha ... pedido al Gobierno la intervención del Ejército para colaborar en la extinción de la ola de incendios que asola estos días España. Además, ha acusado al Gobierno de «provocar» a las comunidades autónomas que están gestionando esta «crisis nacional» y ha advertido que «queda lo peor».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  3. 3 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  4. 4 Extinguido el incendio forestal en La Cala de Mijas: una colilla pudo ocasionarlo
  5. 5 Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central
  6. 6 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  7. 7 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  8. 8 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  9. 9 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  10. 10

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Feijóo advierte a Sánchez de que los incendios son «una crisis nacional» y carga contra «la política cutre»

Feijóo advierte a Sánchez de que los incendios son «una crisis nacional» y carga contra «la política cutre»