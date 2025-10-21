Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los bomberos manipulan la maquinaria del camión para extraer el cuerpo. LP

El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor

La victima, que dirigía una empresa de gestión y servicios informáticos, murió en el camión de basura y la Policía investiga si fue agredida en su vivienda por un ajuste de cuentas

J. Martínez

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 17:10

El hombre que murió tras ser prensado por la maquinaria de un camión de basura en Castellón, Vicente D. G., empresario y exmarido de la actual alcaldesa de Almassora ... , estaba vivo cuando fue arrojado al contenedor de basura en la madrugada del pasado domingo tras recibir una paliza, al parecer, en su propio domicilio, según se desprenden de las primeras investigaciones.

