La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano

Fuentes municipales y policiales han confirmado que el hombre cuyo cuerpo sin vida apareció en el interior de un contenedor en Castellón es el exmarido ... de la actual alcaldesa de la localidad de Almassora, María Tormo. El hombre, que responde a las iniciales V. D., fue hallado por unos trabajadores del servicio de recogida de basuras.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas de la muerte de este hombre, de unos 45 años de edad, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el interior de un contenedor de residuos en la ciudad en la madrugada del pasado domingo.

Un grupo de agentes expertos en Policía Judicial se han hecho cargo del caso tras los primeros indicios criminales encontrados en el depósito de basura. El suceso se produjo a las 5 horas de la madrugada en la Ronda Mijares, concretamente en la calle Pérez Galdós, cuando los operarios del servicio de recogida de basura se percataron de que había un cadáver en el interior de un contenedor cuando se encontraba ya en el interior del camión.

Los trabajadores paralizaron de inmediato el servicio de recogida y avisaron a la Policía Nacional, que acudió con urgencia al lugar. Los primeros agentes, que tardaron muy pocos minutos en llegar, acordonaron la zona donde estaba el contenedor y el camión para preservar posibles pruebas.

Cabe resaltar que el hallazgo se ha producido en una zona céntrica de Castellón, cerca del parque Ribalta y la Plaza de Toros. Los agentes identificaron a los trabajadores del servicio de recogida de basura y realizaron las primeras averiguaciones para identificar a la víctima.

Por el momento, y horas después de que se produjera el suceso, el mutismo es la nota común de manera oficial en el seno del Ayuntamiento de Almassora, aunque tanto trabajadores como responsables policiales ya han recibido la información de que efectivamente se trata del exmarido de la primera autoridad municipal de esta localidad castellonense de algo más de 28.000 habitantes.