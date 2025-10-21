Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vehículo de la Policía Nacional. LP

La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano

Los operarios de la recogida se percataron de la presencia del cadáver cuando ya estaba dentro del camión de la basura

R.V.

Martes, 21 de octubre 2025, 12:07

Comenta

Fuentes municipales y policiales han confirmado que el hombre cuyo cuerpo sin vida apareció en el interior de un contenedor en Castellón es el exmarido ... de la actual alcaldesa de la localidad de Almassora, María Tormo. El hombre, que responde a las iniciales V. D., fue hallado por unos trabajadores del servicio de recogida de basuras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

