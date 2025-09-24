Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pedro Sánchez asiste a la sesión de apertura del 80º período de sesiones de la ONU.

Pedro Sánchez asiste a la sesión de apertura del 80º período de sesiones de la ONU. EP

España envía un buque de la Armada para proteger a la flotilla rumbo a Gaza

Pedro Sánchez anuncia el despliegue desde Cartagena para asistir a la Global Sumud Flotilla, que denuncia ataques en el Mediterráneo y en la que viajan varios españoles, entre ellos Ada Colau

EP

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:39

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el envío de un buque de acción marítima de la Armada para asistir a la Global Sumud Flotilla ... que navega en estos momentos hacia Gaza en caso de que se produzca algún ataque.

