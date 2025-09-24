Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Rey este miércoles ante el plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas Angela Weiss / AFP
Asamblea General de la ONU

El Rey evita hablar de genocidio en Gaza pero denuncia los «actos aberrantes» de Israel: «Detengan ya esta masacre»

Felipe VI pide no «mirar para otro lado» ante ante una actuación que «repugna a la conciencia humana y avergüenza al conjunto de la comunidad internacional»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Enviada especial

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:26

El Rey no pronunció hoy la palabra genocidio, que divide al Gobierno y al PP, en su discurso ante el plenario de la Asamblea General de la ONU ... para condenar la actuación de Israel en Gaza, pero eso no restó un ápice de dureza a su intervención. Un día después de que Donald Trump arramblara desde esa misma tribuna con todo lo que representa la organización internacional y dejara claro su apoyo sin fisuras al Gobierno de Benjamin Netanyahu, el Jefe del Estado español advirtió de que no se puede «mirar para otro lado» ante sus bombardeos indiscriminados sobre la población palestina. «Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana -remarcó- y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  2. 2 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  3. 3 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  4. 4 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  7. 7 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua
  8. 8 Denuncian que los directivos de Enfermería del Materno tienen que atender a pacientes por la falta de personal
  9. 9 Más de once horas en las calles de Málaga: así será la procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón
  10. 10 Visitas gratis a más de veinte edificios en Málaga: guía para no perderte en la Semana de la Arquitectura de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Rey evita hablar de genocidio en Gaza pero denuncia los «actos aberrantes» de Israel: «Detengan ya esta masacre»

El Rey evita hablar de genocidio en Gaza pero denuncia los «actos aberrantes» de Israel: «Detengan ya esta masacre»