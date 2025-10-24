Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El electorado de Junts prefiere a Sánchez antes que a Feijóo

La valoración de Sánchez cae este año entre los votantes junteros

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:55

Comenta

Junts convocará a su militancia a una consulta para que dé su opinión sobre la decisión que adoptará la ejecutiva juntera este lunes en Perpiñán ( ... Francia) sobre si deja de apoyar o no a Pedro Sánchez. Será una ruptura en tres fases: el domingo, Puigdemont se reunirá con su núcleo duro, antes del cónclave del lunes de la dirección postconvergente. La consulta a las bases podría ser entre el martes y el miércoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  3. 3

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  4. 4 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  5. 5 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  6. 6 Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja
  7. 7 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  8. 8 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  9. 9 Media hora de persecución policial en Villanueva del Trabuco: colisiona con más de 20 coches
  10. 10 Agosto en octubre: Málaga llega en pleno episodio de terral a los 35 grados, la máxima de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El electorado de Junts prefiere a Sánchez antes que a Feijóo

El electorado de Junts prefiere a Sánchez antes que a Feijóo