La portavoz del PP en el Senado, Alicia García. EP

El PP tilda de «política ficción» una moción de censura con Junts con un candidato alternativo a Feijóo

Los populares llamarán a la comisión Koldo a la nueva secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, a su adjunta, Anabel Mateos, y a la expareja de Ábalos Claudia Montes

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:36

El PP califica de «política ficción» la posibilidad de que Junts facilite una moción de censura contra Pedro Sánchez, pero con un candidato alternativo a ... Alberto Núñez Feijóo. «No acostumbramos a comentar globos sondas», ha afirmado este viernes la portavoz popular en el Senado, Alicia García.

