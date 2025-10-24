El PP tilda de «política ficción» una moción de censura con Junts con un candidato alternativo a Feijóo

El PP califica de «política ficción» la posibilidad de que Junts facilite una moción de censura contra Pedro Sánchez, pero con un candidato alternativo a ... Alberto Núñez Feijóo. «No acostumbramos a comentar globos sondas», ha afirmado este viernes la portavoz popular en el Senado, Alicia García.

El nuevo amago de ruptura de Junts con el Ejecutivo tiene a los populares en guardia, aunque el partido de Feijóo no va a forzar ningún escenario. «Lo único que sabemos es que el Gobierno está muy débil, que nació con un mediador que está en la cárcel [en referencia a Santos Cerdán] y que Sánchez debe dar voz a los españoles en las urnas», ha continuado García.

Todo ello, además, en vísperas de la declaración de Pedro Sánchez en la comisión Koldo del Senado, prevista para el próximo jueves, que llega en un clima de máxima crispación, más después de que los populares hayan denunciado este viernes «amenazas» de personas vinculadas con el PSOE contra los senadores del PP que están preparando la comparecencia. «Basta de acosar a los miembros de la comisión de investigación. No nos van a callar», ha destacado García.

Después de Sánchez, la comisión continuará con nuevas comparecencias. Así, el PP ha llamado a la nueva secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; a su adjunta, Anabel Mateos, mujer de Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Comunicaciones e Infraestructuras Digitales y que también fue el segundo de Óscar López cuando éste era el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en la Moncloa; y a Claudia Montes, ex miss Asturias y expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos.