Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno. Efe

El Gobierno insiste en reconducir el diálogo con Junts para salvar la legislatura

María Jesús Montero reitera que el Ejecutivo ha cumplido sus compromisos con la formación de Puigdemont y endosa a «terceros» los puntos pendientes del pacto

M. A. Alfonso / A. Azpiroz

Madrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:40

Comenta

El ala socialista del Gobierno trata este viernes de mostrar tranquilidad ante el órdago lanzado por Junts de retirarle su apoyo en el Congreso. El ... onjetivo este viernes ha sido el de apuntalar el mensaje que lanzó Pedro Sánchez el jueves desde Bruselas de que es posible reconducir el diálogo con Junts para salvar la legislatura y cumplir los cuatro años de mandato como es su deseo, por muy cuesta arriba que se le ponga la aritmética parlamentaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  3. 3 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  4. 4

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  7. 7 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  8. 8 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  9. 9 Agosto en octubre: Málaga llega en pleno episodio de terral a los 35 grados, la máxima de España
  10. 10 Vendido en Málaga el segundo premio de la Lotería Nacional de este 23 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Gobierno insiste en reconducir el diálogo con Junts para salvar la legislatura

El Gobierno insiste en reconducir el diálogo con Junts para salvar la legislatura