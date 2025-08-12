Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Último incendio en Tarifa. EFE

El aviso de Aemet: llegan posibles tormentas secas que podrían originar incendios que se propaguen rápido

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología advierte de que este fenómeno «hace que el fuego se origine en poco tiempo, avance rápido por el viento y, si el lugar es inaccesible, que los medios de extinción tarden en llegar»

EP

Martes, 12 de agosto 2025, 12:49

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Luis Camacho, ha avisado de que se espera que durante los próximos días se puedan ... repetir las tormentas secas, que «hacen que el fuego se origine en poco tiempo, se propague rápido por el viento y, si el lugar es inaccesible, que los medios de extinción tarden en llegar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  3. 3

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  4. 4 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  5. 5 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  6. 6 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  7. 7 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  8. 8 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  9. 9 Estas son las empresas que optan a realizar las obras del tercer hospital para Málaga
  10. 10 Nuevo incendio forestal en Tarifa: más de 2.000 personas evacuadas de viviendas, hoteles y playas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El aviso de Aemet: llegan posibles tormentas secas que podrían originar incendios que se propaguen rápido

El aviso de Aemet: llegan posibles tormentas secas que podrían originar incendios que se propaguen rápido