Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Prueba pionera de transporte con hidrógeno renovable P.F.

Transportar cerveza será más ecológico que nunca

S. M.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:00

La cerveza Ambar recorrerá sus próximos kilómetros de una forma mucho más limpia. La cervecera aragonesa y la empresa logística Carreras han iniciado una prueba ... pionera de transporte con hidrógeno renovable, en colaboración con Repsol, Zoilo Ríos y EVARM. El ensayo, que durará tres meses, busca reducir en 30 toneladas las emisiones de CO₂e en el traslado de cerveza desde la fábrica de Ambar, en la carretera de Castellón, hasta el almacén central de Carreras, en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  4. 4

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  5. 5

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  6. 6

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  7. 7 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  8. 8 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  9. 9

    Los rostros de Los Asperones
  10. 10 Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Transportar cerveza será más ecológico que nunca

Transportar cerveza será más ecológico que nunca