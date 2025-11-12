Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nueva Suzuki SV-7GX suzuki press

Suzuki presenta su nueva sport-touring de media cilindrada, la SV-7GX

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:00

Suzuki lanza para 2026, tal y como acaba de anunciar en el pasado salón de Milán EICMA 2025, una moto totalmente nueva que ingresará en ... el segmento de las sport-touring de media cilindrada. La SV-7GX, desarrollada a partir de la SV650, aporta versatilidad y manejabilidad para desplazamientos urbanos, pero también confort de conducción y tecnología vanguardista para afrontar viajes turísticos en carretera.

