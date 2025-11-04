Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Complejo industrial de Renault en Brasil F. P.

Geely adquiere una importante participación en la filial brasileña de Renault

Canal Motor

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:00

El grupo chino Geely ha adquirido el 26,4% en el capital de Renault en Brasil, del que Renault Group sigue siendo el accionista mayoritario. ... Geely se beneficiará del acceso a los recursos industriales y comerciales de Renault do Brasil para acelerar su implantación en el principal mercado automovilístico de la región.

