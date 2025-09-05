Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Área de zona azul en el centro de Marbella sin plazas de aparcamiento disponibles. Josele

La nueva 'zona azul' de Marbella llegará con información en tiempo real

Una aplicación móvil permitirá conocer el grado de ocupación de las áreas de aparcamiento restringido

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:06

Vas al centro de Marbella para ir a trabajar o hacer una gestión. Has salido en tu coche con el tiempo justo como (casi) siempre ... y cuando estás cerca de tu destino empiezas a dar vueltas buscando estacionamiento en la zona azul. El tiempo corre y no has encontrado nada libre, así que no te queda más remedio: acabas sucumbiendo a la idea de pagar más y estacionar en un aparcamiento subterráneo. Has perdido más de diez minutos dando vueltas y al final has acabado llegando tarde. La escena no tendría por qué volver a repetirse a partir del inicio del nuevo contrato de gestión de las zonas reguladas, que supondrá el estreno a efectos prácticos de la nueva ordenanza municipal, que inicia este mes su tramitación.

