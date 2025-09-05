La nueva 'zona azul' de Marbella llegará con información en tiempo real

Vas al centro de Marbella para ir a trabajar o hacer una gestión. Has salido en tu coche con el tiempo justo como (casi) siempre ... y cuando estás cerca de tu destino empiezas a dar vueltas buscando estacionamiento en la zona azul. El tiempo corre y no has encontrado nada libre, así que no te queda más remedio: acabas sucumbiendo a la idea de pagar más y estacionar en un aparcamiento subterráneo. Has perdido más de diez minutos dando vueltas y al final has acabado llegando tarde. La escena no tendría por qué volver a repetirse a partir del inicio del nuevo contrato de gestión de las zonas reguladas, que supondrá el estreno a efectos prácticos de la nueva ordenanza municipal, que inicia este mes su tramitación.

Significará, en palabras del portavoz del gobierno municipal, Félix Romero, pasar del «modelo analógico, con apoyo de de lo digital» que tiene Marbella actualmente a un sistema «digital con apoyo analógico». El nuevo modelo supondrá la entrada en funcionamiento de una aplicación móvil que ofrecerá información en tiempo real sobre el grado de ocupación de cada una de las áreas que conformarán el listado de zonas de aparcamiento restringido, con su nueva tipología: roja, naranja, verde y azul. De este modo, en una situación como la descrita anteriormente, el ciudadano no habría perdido el tiempo (y combustible), y podría haber aparcado directamente en el parking subterráneo o buscar otra zona próxima de aparcamiento restringido con la certeza de que hay plazas disponibles.

Además, se estudiará la viabilidad técnica de que esta información pueda estar disponible online sin necesidad de una aplicación móvil. El nuevo contrato se encuentra actualmente en fase de redacción de los pliegos y la ordenanza aún debe aprobarse. Se hará presumiblemente de manera inicial en la sesión plenaria ordinaria de este mes.

La ordenanza se traduce a efectos prácticos en la entrada en funcionamiento de una tipología de cuatro zonas de restricción (roja, naranja, verde y azul) y un nuevo modelo de tarjeta de residente con ventajas para el estacionamiento, en forma de descuentos y más tiempo de estacionamiento en zona verde, cuando estás dentro de tu distrito (con la ciudad dividida en Marbella, Nueva Andalucía-Puerto Banús, San Pedro Alcántara y Las Chapas).

Las nuevas zonas reguladas

La nueva zona roja se corresponderá a áreas de alta rotación (sede de Hacienda, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Comisaría...). El estacionamiento estará limitado a 30 minutos, sin posibilidad de volver a aparcar en los 60 minutos siguientes.

La zona naranja incluye bolsas de aparcamiento en solares municipales, parkings públicos o espacios temporales para la celebración de eventos. Los no residentes podrán estacionar un máximo de 24 horas.

Las zonas verdes son vías que forman el perímetro de equipamientos comerciales o zonas residenciales con escasa dotación de aparcamientos subterráneos, como áreas próximas a playas o barriadas consolidadas. Sin límite para los residentes del distrito y de cuatro horas para los no residentes.

La zona azul se corresponde a áreas con una fuerte atracción comercial, turística o cultural. El estacionamiento estará limitado para todos (residentes y no residentes) a dos horas y 30 minutos.