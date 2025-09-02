Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

En la zona azul se podrá estacionar 2,5 horas; cuatro horas, en la verde, y 30 minutos, en la roja. Josele

Las áreas de restricción en el estacionamiento se amplían: habrá zonas rojas y naranjas

El Ayuntamiento de Marbella anuncia un «cambio de filosofía» para favorecer la rotación de vehículos, atraer visitas al casco histórico y facilitar el aparcamiento a los residentes

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:15

Los ayuntamientos primero nos enseñaron qué era el azul, luego nos hablaron del verde, y en Marbella ya empiezan a empezar pedagogía con el rojo ... y el naranja. La variedad cromática de las áreas de restricción para el establecimiento de vehículos crece en la segunda ciudad de la provincia. La ampliación de la paleta de colores se traduce en el nacimiento de dos nuevas zonas de aparcamiento limitado, una roja, «sumamente restrictiva», pensada para las inmediaciones de edificios públicos (Hacienda, la Tesorería de la Seguridad Social, Correos, la Comisaría...), donde el estacionamiento no podrá exceder de 30 minutos y ni utilizarse después en un periodo de una hora; y otra naranja que incluirá bolsas de aparcamiento ubicadas en solares municipales, parkings públicos o espacios habilitados temporalmente por la celebración de eventos, donde los no residentes podrán estacionar un máximo de 24 horas.

