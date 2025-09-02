Las áreas de restricción en el estacionamiento se amplían: habrá zonas rojas y naranjas

Los ayuntamientos primero nos enseñaron qué era el azul, luego nos hablaron del verde, y en Marbella ya empiezan a empezar pedagogía con el rojo ... y el naranja. La variedad cromática de las áreas de restricción para el establecimiento de vehículos crece en la segunda ciudad de la provincia. La ampliación de la paleta de colores se traduce en el nacimiento de dos nuevas zonas de aparcamiento limitado, una roja, «sumamente restrictiva», pensada para las inmediaciones de edificios públicos (Hacienda, la Tesorería de la Seguridad Social, Correos, la Comisaría...), donde el estacionamiento no podrá exceder de 30 minutos y ni utilizarse después en un periodo de una hora; y otra naranja que incluirá bolsas de aparcamiento ubicadas en solares municipales, parkings públicos o espacios habilitados temporalmente por la celebración de eventos, donde los no residentes podrán estacionar un máximo de 24 horas.

Las novedades forman parte de la ordenanza del nuevo sistema de estacionamiento regulado, cuyo proyecto aprobó este martes la Junta de Gobierno Local. Para que entre en vigor el Pleno deberá aprobar la norma y superar el periodo de exposición pública y después deberá contratarse la ejecución del servicio, de modo que su aplicación no será antes de principios de 2026. «Es un cambio absoluto de los parámetros y de la filosofía; un cambio profundo de modelo, con el objetivo de favorecer la rotación, atraer clientes al casco histórico y facilitar el aparcamiento a los vecinos», argumentó el portavoz del gobierno municipal, Félix Romero.

En la zona azul el tiempo de estacionamiento se situará en 2,5 horas y en la verde se limita a cuatro horas

Más allá del rojo y el naranja, la zona azul comprenderá áreas con una fuerte atracción comercial, turística o cultural, donde se podrá aparcar por un tiempo máximo de dos horas y 30 minutos (media hora por encima del límite actual), mientras que la verde se ubicará en vías que forman el perímetro de equipamientos comerciales o zonas residenciales con escasa dotación de aparcamientos subterráneos, como áreas próximas a playas o barriadas consolidadas, con un límite de hasta cuatro horas para los no residentes (una menos que ahora).

Cuatro distritos y boletos de anulación más baratos

Además, se mantendrá el horario en el que estarán activas esta zona de estacionamiento limitado (de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas y sábados de 9.00 a 14.00 horas).

Con la tarjeta de residente, los empadronados pagarán menos en su distrito y no tendrá restricción horaria en zonas verdes

Ese «cambio de modelo» llega también con noticias positivas para los marbellíes en relación al tratamiento que la ordenanza hace para los empadronados y al régimen sancionador. En cuanto al primero de estos aspectos, la ciudad se ha zonificado en cuatro grandes distritos, Marbella, Nueva Andalucía-Puerto Banús, San Pedro Alcántara y Las Chapas, y dentro de su área de residencia el titular de la tarjeta de residente aparcará a un precio reducido, y en el caso de la zona verde, sin restricción horaria.

Los tiques de anulación pasarán de costar 25 a 15 euros, y habrá puntos de recarga para vehículos eléctricos dentro y fuera de la zonas reguladas

En cuanto a las sanciones, los tiques de anulación de la denuncia no sólo seguirán presentes, sino que el precio se reduce de 25 a 15 euros, y podrán adquirirse hasta 24 horas después de la infracción.

Además, el Ayuntamiento habilitará puntos de recarga para vehículos eléctricos, tanto dentro como fuera de las zonas reguladas, y controlará las zonas de carga y descarga para evitar usos indebidos.