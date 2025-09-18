Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los concejales de Obras, Diego López, y del distrito Marbella Este, Enrique Rodríguez, en la zona. SUR

Marbella ultima nuevas mejoras de accesibilidad en el barrio de la Divina Pastora

El Ayuntamiento construirá una rampa en la calle San Antonio, ampliará el acerado y creará plazas de aparcamiento en una actuación que está al 90% de su ejecución

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:16

El Ayuntamiento de Marbella está ultimando una nueva actuación para avanzar en la accesibilidad en el barrio de Divina Pastora, que se encuentra ya al ... 90 por ciento de ejecución y cuya finalización está prevista en los próximos días. Los trabajos incluyen la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejora de la seguridad vial y la creación de dos plazas de aparcamiento en línea.

