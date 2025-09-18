Marbella ultima nuevas mejoras de accesibilidad en el barrio de la Divina Pastora
El Ayuntamiento construirá una rampa en la calle San Antonio, ampliará el acerado y creará plazas de aparcamiento en una actuación que está al 90% de su ejecución
Marbella
Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:16
El Ayuntamiento de Marbella está ultimando una nueva actuación para avanzar en la accesibilidad en el barrio de Divina Pastora, que se encuentra ya al ... 90 por ciento de ejecución y cuya finalización está prevista en los próximos días. Los trabajos incluyen la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejora de la seguridad vial y la creación de dos plazas de aparcamiento en línea.
El concejal del ramo, Diego López, que ha visitado las obras junto a su homólogo del distrito Marbella Este, Enrique Rodríguez, ha señalado que «una de las intervenciones principales es la construcción de una nueva rampa en la calle San Antonio para facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida, suprimiendo los escalones existentes entre la acera y el paso de peatones que obligaban a los vecinos a circular por la calzada, con el consiguiente riesgo para su seguridad».
Acerado y otras mejoras
En cuanto a la rampa, se ha construido conforme a la normativa vigente, con solería táctil de botones en color rojo, así como la ampliación del acerado para suavizar la pendiente y facilitar el tránsito diario de los viandantes. «Además, se reubicará el actual paso de peatones para mejorar la visibilidad y la seguridad vial en la zona», ha precisado el edil. En concreto, los trabajos comprenden la colocación de 25 metros de bordillos, la pavimentación de 120 metros cuadrados, la instalación de una barandilla de seis metros de longitud y la adecuación de un alcorque para la plantación de un árbol.
López ha subrayado que esta obra «se suma a otras ya ejecutadas en el entorno, como el aparcamiento subterráneo de la calle Doha o las mejoras en el acerado alrededor de la rotonda en homenaje a la Policía Nacional». En este sentido, ha reiterado que «el objetivo del Consistorio es seguir avanzando en la transformación de todos los barrios de Marbella en espacios más accesibles, cómodos y seguros, mejorando así la calidad de vida de los ciudadanos».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.