Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El edil de Tráfico, Félix Romero, el director territorial de Telpark, José María Fayos, y el presidente de la Plataforma de Comerciantes y Hosteleros, Nahuel Klappenbach, han presentado la iniciativa. Josele

Marbella renueva el convenio con TelparK: 12 horas de parking desde 1,99 euros

La iniciativa, que persigue facilitar el aparcamiento y apoyar al comercio local, llega este año con un 30% de descuento en la recarga de vehículos eléctricos

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:57

El Ayuntamiento ha renovado el acuerdo de colaboración con la empresa Telpark para facilitar el aparcamiento a ciudadanos, turistas y comerciantes y fomentar las compras ... y el consumo en la restauración local de la ciudad. El concejal de Tráfico, Félix Romero, ha presentado esta iniciativa, con la que se podrá estacionar por una tarifa especial desde 1,99 euros durante 12 horas, según la instalación seleccionada, y que este año incorpora como novedad un 30 por ciento de descuento en la carga de vehículos eléctrico hasta el 31 de diciembre para los que adquieran los denominados bonos 'Multipass'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  4. 4 La fiebre por las tartas de queso crece en Málaga con la apertura de la primera tienda de Seixis
  5. 5 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  6. 6 Miles de personas se citan en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones
  7. 7 El silencio más difícil: cómo detectar el abuso sexual infantil
  8. 8 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  9. 9 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  10. 10 Viajes del Imserso: cuenta atrás para reservar los paquetes vacacionales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella renueva el convenio con TelparK: 12 horas de parking desde 1,99 euros

Marbella renueva el convenio con TelparK: 12 horas de parking desde 1,99 euros