Marbella renueva el convenio con TelparK: 12 horas de parking desde 1,99 euros
La iniciativa, que persigue facilitar el aparcamiento y apoyar al comercio local, llega este año con un 30% de descuento en la recarga de vehículos eléctricos
Marbella
Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:57
El Ayuntamiento ha renovado el acuerdo de colaboración con la empresa Telpark para facilitar el aparcamiento a ciudadanos, turistas y comerciantes y fomentar las compras ... y el consumo en la restauración local de la ciudad. El concejal de Tráfico, Félix Romero, ha presentado esta iniciativa, con la que se podrá estacionar por una tarifa especial desde 1,99 euros durante 12 horas, según la instalación seleccionada, y que este año incorpora como novedad un 30 por ciento de descuento en la carga de vehículos eléctrico hasta el 31 de diciembre para los que adquieran los denominados bonos 'Multipass'.
El edil ha recordado que este convenio se desarrolla desde hace tres años, «nace de la apuesta de la Plataforma de Comerciantes y Hosteleros de Marbella, junto con el Consistorio y la mencionada empresa y va a beneficiar también al segmento del turismo».
Los bonos 'Multipass', que han tenido estos años más de 3.500 usuarios, se pueden obtener hasta el próximo día 30. En cuanto a los estacionamientos, el coste se reduce a casi la mitad, quedando fijado el precio en el parking del Paseo Marítimo Marbell Center en 1,99 euros por 12 horas, mientras que en el de las Terrazas de Marbella es de 2,79 y en el Mercado Central de 2,99 euros, según ha detallado el director territorial sur de Telpark, José María Fayos.
