Marbella se adhiere a la candidatura de las cuevas malagueñas a Patrimonio de la Unesco

El Ayuntamiento de Marbella ha decidido adherirse a la candidatura impulsada por la Diputación de Málaga para que se reconozca las cuevas prehistóricas de la ... provincia como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, entre ellas la de Pecho Redondo, en Sierra Blanca, según ha dado a conocer el portavoz del ejecutivo municipal, Félix Romero, al término de la Junta de Gobierno Local.

La propuesta conjunta agrupa 12 cuevas con pinturas paleolíticas, que aspiran a ser el segundo hito de la provincia en ser reconocido por la Unesco, tras los Dólmenes de Antequera. Se trata de grandes cavidades naturales, con zonas totalmente oscuras, que engloba las cuevas de Pileta, Ardales y Nerja; y otras de mediano tamaño, también con zonas oscuras, que reúnen a las de Gato, Las Suertes, Toro/Calamorro, Pecho Redondo, Navarro IV (La Araña), Victoria, Higuerón/Tesoro, Gallinero y Doncella.

La propuesta mancomunada a Patrimonio de la Humanidad partió de los responsables de investigación y conservación de las cuevas de Ardales y Nerja, y a ella se se han sumado los ayuntamientos de Antequera, Ardales, Benalmádena, Benaoján, Nerja, Rincón de la Victoria, Málaga y Marbella, con la intención de que estos enclaves sean reconocidos como patrimonio paleolítico.