La avenida del Mar de Marbella albergará un mercado navideño con más de una treintena de casetas

La avenida del Mar albergará un mercado navideño con más de una treintena de casetas donde se ofertará todo tipo de productos de regalo, artesanía ... y gastronomía típica de estas fechas, dentro de una actividad organizada por la delegación de Comercio, en colaboración con la empresa Arte & Glam. Dicha iniciativa transforma este emblemático y céntrico espacio de Marbella en un lugar mágico y familiar para que los ciudadanos y visitantes vivan la Navidad en su máximo esplendor. Además de los stands, habrá un escenario con actividades y actuaciones para todos los públicos totalmente gratuitas.

Minnie en la fábrica de los Elfos, Disco Peque con la Guerrera Kpop, Taller de Magia con el mago Alejandro, Show Disney and friends, Dos Elfos con Mucho Duende, Baila la Navidad, visita de Harry Potter, Magia con el mago Cristian Flores, Cuenta Navidad con Shrek, la Fábrica de Regalos, Visita de Dumbledore y McGonagall y el Show de los Pajes Reales, son algunos de los espectáculos programados para estas fiestas. Igualmente contará con talleres de manualidades y cuentacuentos.

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 28 de noviembre, a las 19.00 horas, con una gran fiesta llena de color, fantasía y sorpresas para toda la familia. Una encantadora Elfa animadora guiará a los asistentes por este mundo mágico junto a divertidos elfos, acróbatas aéreos y zancudos. Luces danzantes, una gran nevada y efectos de burbujas mágicas transformarán la avenida del Mar en un auténtico cuento navideño. El mercado permanecerá abierto hasta el día 5 de enero, en horario de 12.00 a 22.00 horas.