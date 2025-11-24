Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El mercado navideño abrirá sus puertas el 28 de noviembre con más de 30 puestos. Josele

La avenida del Mar de Marbella albergará un mercado navideño con más de una treintena de casetas

En los puestos habrá productos de regalo, artesanía y gastronomía, y la oferta se completará con un escenario con actividades y actuaciones para todos los públicos

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:51

La avenida del Mar albergará un mercado navideño con más de una treintena de casetas donde se ofertará todo tipo de productos de regalo, artesanía ... y gastronomía típica de estas fechas, dentro de una actividad organizada por la delegación de Comercio, en colaboración con la empresa Arte & Glam. Dicha iniciativa transforma este emblemático y céntrico espacio de Marbella en un lugar mágico y familiar para que los ciudadanos y visitantes vivan la Navidad en su máximo esplendor. Además de los stands, habrá un escenario con actividades y actuaciones para todos los públicos totalmente gratuitas.

