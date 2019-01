Marbella pide al Estado que renueve el convenio para que las multas por corrupción reviertan en la ciudad Ángeles Muñoz, ayer, en rueda de prensa :: josele-lanza Ángeles Muñoz denuncia que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que ha empezado a tramitarse no recoge la disposición que permitiría firmar un nuevo acuerdo MÓNICA PÉREZ MARBELLA. Jueves, 17 enero 2019, 00:06

«Es mejor que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el PSOE no salga adelante. No hay por donde cogerlos y maltratan a Marbella, como nos tienen acostumbrados los socialistas cada vez que gobiernan». La alcaldesa de Marbella y senadora del PP, Ángeles Muñoz, recuerda que el grupo parlamentario popular presentará una enmienda a la totalidad de unas cuentas que desde Marbella se ven como un «maltrato» a la ciudad. No sólo pasan de largo por el proyecto del tren litoral (para el que apenas se han consignado 140.000 euros para continuar con los estudios previos) es que además, según Muñoz, no recogen la posibilidad de firmar un convenio, similar al rubricado con el Ministerio de Hacienda a finales de 2018, para garantizar que el dinero ingresado por el Estado procedente de las multas en procesos judiciales de corrupción revierta en la ciudad en forma de inversiones. Esa disposición, indica, no aparece en el proyecto de presupuestos para 2019.

«Uno de los logros que desde el Ayuntamiento de Marbella se ha hecho y desde mi posición como senadora fue el acuerdo para que todas las multas que se ingresaran en el Tesoro proveniente de los procedimientos judiciales por corrupción en la ciudad vinieran con un convenio específico a la ciudad de Marbella. La posibilidad de suscribir un nuevo convenio para este año no aparece en el presupuesto. Es una negociación que se cerró en 2016 y en 2018, pero el Ministerio de Hacienda, en cuanto ha podido, lo ha anulado. Afortunadamente no han podido suprimir que se recuperen los bienes porque para eso tendrían que derogarlo expresamente», señalaba la regidora. El Ayuntamiento firmaba el 27 de diciembre pasado el correspondiente convenio con Hacienda que le ha permitido ingresar 2,7 millones de euros que ahora se destinarán a inversiones.

«El propio partido socialista ha anunciado que va a presentar enmiendas y no me extraña porque no hay por donde coger estos presupuestos», espetó Ángeles Muñoz resaltado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «parece además haber descartado la línea de tren a Marbella ya que la partida ha pasado de los 6 millones de euros que había en 2018» a 140.000 euros. «Lo único que esto define es que abandonan definitivamente este proyecto que cada vez que gobierna el PP se activa y cuando gobierna el PSOE se frena».

En carreteras, las nuevas conexiones con la A-7 desde las urbanizaciones en término municipal de Marbella, recalca la alcaldesa, «tenían una partida de 1 millón de euros que han liquidado y han sustituido por 100.000 euros». «Está claro que no se puede iniciar la licitación ni la construcción de una obra de esta envergadura si no hay una consignación mayor».

En playas, y con el proyecto para la estabilización del litoral en San Pedro en licitación, «tampoco lo contemplan y es una falta de respeto porque ya estaba el proyecto y la partida presupuestaria para iniciar la obra. No sé qué pretenden hacer con eso».

Críticas a Bernal y a Heredia

«Yo lo que le pregunto al señor Bernal es ¿dónde está su peso en su partido? No lo hizo cuando gobernaba en la Junta de Andalucía, y ahora que ha tenido la oportunidad en estos presupuestos, al menos de dejar las mismas partidas, no lo ha hecho. Y pierde oportunidad tras oportunidad de hacer valer simplemente la representación que le han otorgado los ciudadanos. No sé si es que no tiene peso dentro de su partido o no le preocupa ni se ocupa. Son unos presupuestos que no nos merecemos porque condenan a Marbella a que no hayan inversiones necesarias para el desarrollo en este año 2019», dijo sobre el portavoz socialista.

La regidora arremetió además contra el diputado del PSOE por Málaga en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia. «¿Dónde está ahora el señor Heredia, que bien que venía a Marbella para decir que eran pocas las partidas que el Gobierno del PP incluía en los presupuestos para el proyecto del tren. Ahora debería venir a explicar por qué han eliminado lo que había para el tren, pero también para las carreteras y para las playas».