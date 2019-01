«Desde el PSOE vamos a reclamar lo máximo, que no quepa duda» José Bernal, Fuensanta Lima y Manuel García. :: josele-lanza Los socialistas de Marbella responden a las críticas por la ausencia de fondos para Marbella criticando la gestión del Gobierno de Rajoy M. PÉREZ MARBELLA. Jueves, 17 enero 2019, 00:02

El 'y tú más' convertido ahora en un 'y tú menos'. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 elaborado por el PSOE y que ha iniciado su tramitación parlamentaria no convence en Marbella. Ni al PP ni tampoco a los socialistas. La alcaldesa Ángeles Muñoz arremetía ayer contra unas cuentas que pasan de largo por Marbella. El PSOE marbellí anuncia que el partido presentará enmiendas para que se eleven los fondos para el tren litoral. «Desde el grupo municipal socialista vamos a reclamar lo máximo para Marbella, que no quepa duda a la ciudadanía», replicaba ayer el concejal Manuel García, quien, no obstante, respondió a las críticas vertidas desde el PP asegurando que «Rajoy nada hizo por Marbella y el PP se dedicó sólo a vender humo».

«Estuvieron años prometiendo mejorar los accesos a la A-7 y nunca lo hicieron. Tampoco están los espigones y mucho menos el tren litoral que hasta vino a presentar el ministro. Quedó también en el olvido el tercer carril de San Pedro a Puerto Banús, anuncio que realizó el ministro con una supuesta inversión de 18 millones de euros y que a día de hoy no existe», relató el edil, quien llegó a hablar de «la desfachatez» de la alcaldesa «que pide ahora más inversiones en los presupuestos mientras que en el Senado votó en contra de la flexibilización del techo de gasto».

Manuel García reprochó además a la regidora que rechace unas cuentas que «suben el salario mínimo a los trabajadores que menos cobran, que suben las pensiones, que mejoran los derechos a los autónomos o abaratan los medicamentos».

Sobre estos puntos, el presidente del PSOE de Málaga y edil de Marbella, José Bernal, y la vicesecretaria general del partido a nivel provincial, Fuensanta Lima, destacaron que la subida del Salario Mínimo Interprofesional beneficiará en Marbella a 7.000 vecinos, que tendrán un incremento mensual de 164 euros en 14 pagas, indicó Bernal. La cifra de beneficiarios en la provincia, indicó Lima, llega a las 65.000 personas que verán un incremento de hasta 900 euros en 14 pagas, «una subida de más del 22 % y a la que votaron en contra tanto el PP como Ciudadanos», expuso.

En cuanto a la subida de las pensiones, en la provincia beneficiará a 264.975 personas. En Marbella, a unos 25.000 jubilados con un incremento del 1,6% en las pensiones contributivas y un 3 % para las no contributivas.