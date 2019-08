«Tenemos el cenizo. Todo nos pasa a nosotros» Charo Márquez 146 personas han pasado la noche en el pabellón de El Carmen aunque la mayoría no ha pegado ojo ante la incertidumbre del avance de las llamas CHARO MÁRQUEZ Martes, 20 agosto 2019, 11:32

Armando Ortega, vecino de Forest Hill, no comprende por qué su urbanización tiene tan mala suerte. En octubre de 2018 las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del Río Padrón que desmoronó la carretera de acceso a este núcleo dejando aislados a sus 2.000 vecinos.

Anoche de nuevo volvieron a pasar miedo cuando la policia llego a casa y les pidió que salieran. «Todo nos pasa a nosotros. La inundación y ahora el fuego» se lamenta Armando que reconoce que no ha pegado ojo en toda la noche. «Muchos extranjeros sí han dormido porque ellos no tenían preocupación por sus casas, están de vacaciones. Pero yo he estado toda la noche en vela».

Muchos turistas procedentes de Madrid fueron desalojados de un complejo de multipropiedad donde pasaban sus vacaciones. «La recepcionista aporreó la puerta y gritaba en inglés 'fire'. Así que en tres minutos cogimos todas nuestras cosas y aquí las tenemos en el coche». Sara Rojo es de Madrid y junto a dos amigos comenzaba ayer sus vacaciones. Resignada afirma que dentro de lo malo ellos tuvieron tiempo de recoger sus cosas. «Otros que habían salido a cenar no pudieron ni subir y están con lo puesto», comenta.

La joven también destaca el lado bueno de esta desgracia y apunta que «toda la humanidad que ves muchas veces en la tele la hemos podido vivir en persona». Como tienen todas sus pertenencias en el coche se van a poner el bañador e irán a la playa. Al mediodía volverán al polideportivo donde Cruz Roja ha instalado un campamento de campaña donde se han ofrecido desayunos y más tarde se servirán almuerzos.

Estos tres amigos están tratando de negociar con la empresa de multipropiedad para que los reubique en otro de sus complejos en la zona.

Sixto Puebla y su mujer también son de Madrid y han pasado la noche en el polideportivo. Ellos tienen contratada tres semanas en el complejo vacacional de Forest Hill y piensan agotar todos sus días de descanso aquí. El matrimonio destaca «la perfecta organización y el buen trato» que han recibido por parte de todo el operativo. Resalta que la evacuación se produjo de forma muy organizada, sin atascos ni nerviosismo. Sixto reconoce que ellos son afortunados «porque al fin y al cabo nosotros estamos de vacaciones y si perdemos algo es la ropa que nos hemos dejado. Pero sufrimos por todas las personas que tienen sus viviendas y sus animales en la zona».