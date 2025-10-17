El steak tartar que le gusta el rey Juan Carlos que se puede comer en Málaga

Media cucharada de mostaza de Dijon y cinco alcaparras cortadas por persona. Ni una más, ni una menos. El steak tartar que preparan el chef ... Lutz Bösing y su equipo en el restaurante El Jardín de Lutz, en Finca Cortesín, en Casares, es exactamente el mismo que le gusta al rey Juan Carlos.

Tal y como le gusta al emérito, el tartar lo preparan con solomillo de ternera, una yema de huevo crudo, aceite de oliva virgen extra y un cuarto de cebolleta fresca. La elaboración, que se prepara en mesa, se sazona con sal, pimienta, salsa Worcestershire, perejil picado y zumo de limón. ﻿La única licencia que se permiten es decorarlo con una yema de huevo frito por encima.

Lutz atesora tan preciada receta desde hace varias décadas, cuando trabajaba en la cocina del hotel Lodge de Sierra Nevada, en Granada (mucho antes de que un incendio lo destruyera por completo y obligara a reconstruirlo). Al parecer, el rey Juan Carlos estaba esquiando en la estación y quería comerse un steak tartar, uno de sus platos favoritos, como si estuviera en casa.

Para no fallar, la dirección del hotel y el propio Lutz lograron que la propia Casa Real les enviara, vía fax, la receta del plato que tanto gustaba al entonces monarca. Se trata de un documento que aún hoy, muchos años después, guarda en su despacho como parte de su historia. «El único cambio es que nosotros le añadimos un huevo frito», explica el propio chef.

El plato en cuestión es uno de los fijos que siempre están en la carta del restaurante y que ellos ofrecen al precio de 44 euros. El Jardín de Lutz es un restaurante con un estricto código de vestimenta que sólo abre en horario de cenas y que cuenta con otras especialidades como la pechuga de pintada con salsa de colmenillas, bimi y puré de patatas (49 euros) o un clásico lenguado del Mediterráneo a la 'Meunière' con verduras de temporada (64 euros).