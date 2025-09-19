Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Anuncio de la próxima apertura de Manolo Bakes en Vialia Málaga.

Manolo Bakes y sus croissants se expanden en Málaga y abren una nueva tienda

La empresa, popular por sus 'manolitos', ultima su segundo establecimiento en la capital

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:57

Manolo Bakes le ha cogido el gusto a Málaga. La empresa, conocida por sus populares croissants ('manolitos') ultima la que será su segunda apertura en ... la capital. En diciembre pasado se estrenó en la provincia con la inauguración de un local en el centro comercial Miramar, en Fuengirola, y este verano dio el salto a la capital al establecerse en Muelle Uno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  3. 3 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  4. 4 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  5. 5 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  6. 6 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  7. 7 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  8. 8 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  9. 9 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  10. 10 Pasarela Larios 2025: todo lo que debes saber de la cita malagueña con la moda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Manolo Bakes y sus croissants se expanden en Málaga y abren una nueva tienda

Manolo Bakes y sus croissants se expanden en Málaga y abren una nueva tienda