Manolo Bakes y sus croissants se expanden en Málaga y abren una nueva tienda

Manolo Bakes le ha cogido el gusto a Málaga. La empresa, conocida por sus populares croissants ('manolitos') ultima la que será su segunda apertura en ... la capital. En diciembre pasado se estrenó en la provincia con la inauguración de un local en el centro comercial Miramar, en Fuengirola, y este verano dio el salto a la capital al establecerse en Muelle Uno.

Ahora la compañía busca personal para la nueva tienda que levantará la persiana en el centro comercial Vialia Málaga. Se ubicará frente al acceso a la parada del metro y por ahora se desconoce cuándo comenzará su actividad comercial. Para ir abriendo boca entre sus seguidores, en el cartel que se puede leer en la fachada del local hablan de «próxima apertura» y también de cómo formar parte del proceso de selección para conformar la plantilla de este nuevo negocio.

Manolitos, Palmitas y más

Desde su nacimiento en 2017 y la apertura de su primera tienda en Madrid en 2018, Manolo Bakes ha crecido hasta convertirse en un referente nacional en el sector de las coffee houses. La marca es célebre por sus Manolitos y Palmitas horneados y decorados a diario de forma artesanal, y para acompañarlos ofrecen sus mocktails y cafés, como por ejemplo Espresso Naranja, Tonic Coffee, Caipi Espresso o Café Avellana.

También elaboran smoothies y zumos y sándwiches calientes premium como Tuna & Co, Club House, Ibérico, o Capri.