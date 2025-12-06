Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La guía Quién es Quién en la Gastronomía de Málaga, gratis con SUR y para suscriptores On+

Casi 600 referencias y 200 páginas con los imprescindibles de la provincia y nuevas incorporaciones

SUR

Miércoles, 4 de diciembre 2024

Casi 600 referencias y cerca de 200 páginas conforman la novena edición de 'Quién es Quién en la Gastronomía de Málaga 2025' (descargar aquí), ... que se distribuye este sábado día 7 gratis con la compra de SUR y estará también disponible para suscriptores de SUR On+. Vuelve con secciones habituales como las dedicadas al mundo del vino y a los productos gourmet, pero también un espacio para fiestas gastronómicas, con un calendario que recorre las principales citas de la provincia.

