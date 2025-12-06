La guía Quién es Quién en la Gastronomía de Málaga, gratis con SUR y para suscriptores On+

Casi 600 referencias y cerca de 200 páginas conforman la novena edición de 'Quién es Quién en la Gastronomía de Málaga 2025' (descargar aquí), ... que se distribuye este sábado día 7 gratis con la compra de SUR y estará también disponible para suscriptores de SUR On+. Vuelve con secciones habituales como las dedicadas al mundo del vino y a los productos gourmet, pero también un espacio para fiestas gastronómicas, con un calendario que recorre las principales citas de la provincia.

Y ya está también la edición de 2026 que puede descargarse aquí:

Además, se mantiene el apartado centrado en 'Ventas', con establecimientos destacados de las diferentes comarcas malagueñas en los que se puede disfrutar de guisos y recetas tradicionales. Asimismo, se pueden consultar una serie de propuestas bajo el epígrafe 'Lo más dulce', con sugerencias para desayunos y meriendas, así como la sección 'Barras', que incluye desde establecimientos más tradicionales hasta los más afines a la alta cocina.

'Cocina del siglo XXI', 'Asadores y parrillas', 'Cocina marinera', 'Comida urbana', 'Catering', 'Cocina internacional' o 'Cócteles y terrazas' regresan en esta nueva edición, entre otras tantas secciones que ofrece esta publicación de SUR en la que además se incluyen reportajes sobre formación, así como un apartado especial que repasa las figuras que han protagonizado este 2024 a nivel gastronómico en la provincia malagueña, además de entrevistas con destacados nombres vinculados al sector en Málaga. Desde el presidente de la Diputación, Francisco Salado, hasta el cocinero y propietario del restaurante Ronda 14, Mario Céspedes, o la propietaria del restaurante La Pachamama, Cristina González.