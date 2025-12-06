La guía Quién es Quién en la Gastronomía de Málaga 2026, gratis con SUR y para suscriptores On+

Este sábado 5 de diciembre se distribuye gratis con la compra del periódico en los quioscos la guía 'Quién es quién en la gastronomía de ... Málaga 2026', con más de 600 referencias, cerca de 200 páginas y una variada selección de apartados para estar al tanto de todo lo que sucede culinariamente hablando en la provincia. También disponible para suscriptores de SUR On+. Puedes descargarla aquí.

En su décima edición se vuelven incluir secciones dedicadas al mundo del vino (tanto de Málaga como de España y el mundo) y a los productos gourmet, además de un espacio para fiestas gastronómicas, con un calendario que recorre las principales citas de la provincia.

Además de entrevistas como la del presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, se mantienen los apartados 'Cocina del siglo XXI', 'Asadores y parrillas', 'Cocina marinera', 'Clásicos y Tradicionales', 'Catering', 'Cocina internacional' o 'Cócteles y terrazas'. También vuelve el espacio centrado en 'Ventas', con establecimientos destacados de las diferentes comarcas malagueñas en los que se puede disfrutar de guisos y recetas tradicionales.

Bajo el epígrafe 'Lo más dulce' se pueden consultar también una serie de sugerencias para desayunos y meriendas, mientras que en la sección 'Barras y Tapas' se incluyen desde establecimientos más tradicionales hasta los más afines a la alta cocina.

'Comida urbana' y 'Clubs de playa' también regresan en esta nueva edición, entre otras tantas secciones que ofrece esta publicación de SUR en la que además se incluyen reportajes sobre formación y escuelas de hostelería, así como un apartado especial que repasa las figuras que han protagonizado este 2025 a nivel gastronómico en la provincia malagueña.

La revista gastronómica de Málaga fue presentada en una gran gala el pasado 1 de diciembre donde se entregaron distinciones a los más destacados del año. Concretamente, recibieron los premios por su labor: el director de Madrid Fusión y San Sebastián Gastronomika, Benjamín Lana, el restaurante Palodú, el cocinero andaluz Periko Ortega, el empresario hostelero Marcos Granda, el restaurante Raíces, Beluga, Casa Navarra y Emilia Luque».