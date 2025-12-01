La gran noche de la gastronomía en Málaga

Talento, cariño y pasión por la gastronomía. El mundo de la restauración al completo se ha dado cita este lunes en la gala 'Quién es ... quién en la gastronomía 2026', evento que sirve para reconocer lo más destacado del último año y que ha crecido para distinguir propuestas de todo el país. En concreto, ocho restaurantes y personalidades del universo gastro han sido distinguidos por Diario SUR y el suplemento Málaga en la Mesa.

La entrega de premios, que se ha celebrado por primera vez en Málaga capital, ha servido también para presentar la última edición de la guía 'Quién es quién en la gastronomía de Málaga', publicación que cumple diez ediciones y que se ha convertido en la referencia para conocer todo lo que se mueve en el panorama provincia. El evento ha contado con el patrocinio de Fundación Unicaja, la Diputación Provincial de Málaga y Sabor a Málaga, y la colaboración de Cervezas Victoria y Avanza.

Ver 70 fotos Ñito Salas | Marilú Báez

Con el objetivo de seguir reivindicando la restauración local, se ha presentado esta selección de más de 600 referencias y cerca de 200 páginas de lo que se cuece en Málaga. Esos son los principales ingredientes de la guía, que se distribuirá el próximo sábado gratis con la compra de SUR y estará también disponible para suscriptores de SUR On+.

El director de Madrid Fusión y San Sebastián Gastronomika, Benjamín Lana, el restaurante Palodú, el cocinero andaluz Periko Ortega, el empresario hostelero Marcos Granda, el restaurante Raíces, Beluga, Casa Navarra y Emilia Luque han sido distinguidos durante la gala celebrada en la Sala Fundación Unicaja María Cristina. La gala, a la que ha puesto música el malagueño Sarria, ha sido presentada por la periodista Berta Collado, quien ha asegurado que estos premios distinguen «el talento, el cariño, el amor por el producto de quienes hacen que Málaga, pero también Andalucía y España, sean cada vez más un destino gastronómico imprescindible».

El primero en subirse al escenario ha sido José Miguel Marín, cocinero y propietario de Raíces. A sus manos ha ido el Premio Revelación, por haberse convertido en una de las sorpresas más estimulantes del panorama gastronómico malagueño al combinar respeto por el entorno, producto local y una mirada joven que actualiza la tradición en su restaurante de Istán. «Al estar en un pueblo pequeño y en un polideportivo este premio es una satisfacción enorme», destacaba Marín respecto a la ubicación de su restaurante.

El siguiente galardón iba a manos de Carlos Herrero y María Mercedes Lacunza, fundadores de Casa Navarra. El veterano establecimiento de Mijas, hoy con Leyre Herrero al frente, recibía el Premio Toda una Vida, con el que se reconoce décadas de trabajo que han consolidado al restaurante como uno de los grandes templos de cocina vasca en Andalucía. El propio Carlos Herrero ha querido agradecer «al pueblo andaluz y a Mijas, porque vinimos sin nada, no sabíamos mucho de esto, y hemos dado de comer a mucha gente y seguiremos haciéndolo siempre que podamos».

El Premio a la Esencia distingue en esta edición a Emilia Luque, de Rincón Catedral, por mantener viva la esencia de la cocina tradicional, convirtiendo cada plato en una lección de memoria y sabor. «Me habéis hecho muy feliz con estar aquí», reconocía Emilia Luque al recoger el galardón.

Mientras que el Premio Sabor a Málaga destaca este año la labor de Beluga, restaurante que capitanean Diego René y Andrea Martos, por haber sabido compaginar la alta cocina accesible con un profundo respeto al producto de cercanía y al recetario mediterráneo. «En Beluga empecé como jefe de cocina hace siete años y acabé siendo propietario. Comenzamos como arrocería y ahora lo seguimos siendo pero más moderna. Hoy ya somos ocho restaurantes y un noveno que viene en camino que espero que le dé muchas alegrías a Málaga», ha recordado Diego René, agradecido a SUR, al equipo de sus restaurantes y a su compañera de camino, Andrea Martos, «el 80% de Beluga».

Por su parte, con seis restaurantes y siete estrellas Michelin, Marcos Granda recogía el Premio a la Excelencia por su impecable trayectoria y aportación a la gastronomía española a través de un modelo de alta restauración que le ha convertido en una referencia nacional e internacional. El empresario hostelero se ha mostrado «muy agradecido» a Diario SUR y a Vocento por poner el foco en la hostelería y la gastronomía. «Detrás de un premio siempre hay un montón de personas; estamos en ser mejores cada día y en dar lo mejor a nuestros clientes», ha dicho.

El Premio a la Mejor Propuesta ha ido a parar este año a Palodú, que precisamente hace unos días recibía en Málaga su primera estrella Michelin. En este caso, sus artífices, Cristina Cánovas y Diego Aguilar, han recogido el galardón al situarse como uno de los referentes de la cocina de producto y territorio en la capital malagueña.

«Gracias a nuestro equipo que se deja el alma en cada servicio, seguiremos trabajando con la misma pasión, humildad y cariño», ha señalado Cristina Cánovas, que este lunes «sí que quería hablar», recordando su bloqueo la pasada semana ante el micro en la gala de la Guía Michelin. «Gracias a todos los clientes que hacen que esto sea realidad», añadía Diego Aguilar.

Abriendo el foco más allá de la provincia malagueña, en el ámbito andaluz, el reconocimiento a la creatividad se lo ha llevado Periko Ortega y su restaurante ReComiendo en Córdoba, esa cocina de recuerdos con la que ha roto esquemas sin perder nunca el respeto por el producto ni por el comensal, convirtiendo su mirada innovadora en un lenguaje propio. Un galardón que se suma a la estrella Michelin que recogía el pasado martes durante la gala celebrada en Málaga.

El chef ha recordado que parte de lo que es lo ha forjado en la provincia de Málaga, donde vivió de pequeño, tanto en Torre del Mar, donde aprendió «paciencia, silencio y mirada», como en Huelin, tiempo durante el que estuvo trabajando con José Carlos García. «Parte de mi territorio emocional es Málaga y lo que soy es lo que aprendí. Por eso tengo gratitud y compromiso, para seguir creando desde la realidad y la verdad», ha reconocido.

Y para finalizar la entrega de distinciones, el Premio a la Trayectoria, que este año ha recaído en Benjamín Lana, director de Madrid Fusión y San Sebastián Gastronomika, por su contribución al desarrollo, la divulgación y la proyección internacional de la gastronomía española, y por su mirada estratégica, su impulso a la alta cocina y su defensa de la cultura culinaria como valor social y económico. Entregaban el galardón dos buenos amigos que se desplazaron hasta Málaga para ello: Nacho Manzano, de Casa Marcial (tres estrellas Michelin), y Aitor Arregui, de Elkano (una estrella Michelin).

«Tengo el privilegio de haber conocido hace muchos años a Benja en Gijón, creo que hay pocas personas que defiendan lo que hacemos como él, siempre está, su cultura nos inspira muchísimo y es un disfrutón», resumía Manzano, agradecido por su «amor a la gastronomía». «Felicidades por la trayectoria, por la evolución en ese camino, porque cada vez que pisas nuestras casas no te dedicas solo a describirnos, compartes tus experiencias, y nos animas siempre a dar pasos, a abrir nuevas rutas, siempre aportando. Un millón de gracias por preocuparte y ocuparte de hacer casas», apuntaba Aitor Arregui.

«Yo ya estaba contento con venir a Málaga pero esto no me lo esperaba, me habéis dejado tocado», confesaba Lana «emocionado». «En la gastronomía es maravilloso ser infiel, no hay por qué elegir, se puede comer cocina tradicional, de vanguardia, china y hasta nórdica, y esto es lo más maravilloso de vuestro oficio. Es uno de los motores con mayor potencia de futuro. A veces se piensa que es algo frívolo pero es muy serio, porque somos los únicos animales que cocinamos y desde que el ser humano crece y evoluciona lo hace compartiendo y esta provincia representa lo colectivo, que la gastronomía se hace entre gente, y eso es lo más grande de la cocina, que es una de las disciplinas más hibridadas y es algo que se puede disfrutar todos los días», ha puntualizado Benjamín Lana.

Antes del inicio de la gala, el director de Diario SUR, Manolo Castillo, ha confesado que este lunes era un día muy especial tanto por el traslado del periódico -que se ha mudado desde Martiricos hasta el Centro- sino porque estos premios se han entregado por primera vez en la capital. «Todos los premiados nos inspiráis con vuestro trabajo, esfuerzo, y vocación porque hacernos felices a los demás es un sacrificio muy grande». También ha aprovechado para presentar el nuevo logo de Málaga en la Mesa. «Nos renovamos para coger impulso», ha dicho.

También ha intervenido el director general de Fundación Unicaja, Sergio Corral, quien ha destacado «la cocina como arte». «Nos gusta como acto de justicia; la cocina ha servido siempre de transmisión de la cultura y en Málaga ha tenido un discurso puntero y de vanguardia», ha añadido.

Respecto al directorio gastronómico 'Quién es quién en la gastronomía de Málaga', su coordinador, el periodista experto en gastronomía Enrique Bellver, ha detallado que refleja las tendencias de la gastronomía malagueña a través de diferentes apartados. En este sentido, Bellver ha incidido en los cambios observados en cuanto a días libres y horarios que ha sufrido la hostelería por los problemas de personal, en el aumento de restaurantes de cocina internacional, en una tendencia en los gustos del cliente hacia los asadores de carne, así como en la aparición de nuevos establecimientos de cocina tradicional a cargo de cocineros habitualmente más creativos o vanguardistas, «algo que nos induce a pensar que la cocina tradicional está volviendo a experimentar un auge frente a la modernidad». Asimismo, el coordinador de la guía ha hecho hincapié en la importancia que están adquiriendo las cartas de vinos en la restauración a pesar de la disminución del consumo y en el interés que entre un público más joven se aprecia en comida urbana y tapas.

Una guía de referencia en el sector

Todo ello se plasma en 'Quién es quién en la gastronomía de Málaga 2026', con más de 600 referencias, cerca de 200 páginas y una variada selección de apartados para estar al tanto de todo lo que sucede culinariamente hablando en la provincia.

Asimismo, vuelve a incluir secciones dedicadas al mundo del vino (tanto de Málaga como de España y el mundo) y a los productos gourmet, además de un espacio para fiestas gastronómicas, con un calendario que recorre las principales citas de la provincia.

Además de entrevistas como la del presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, se mantienen los apartados 'Cocina del siglo XXI', 'Asadores y parrillas', 'Cocina marinera', 'Clásicos y Tradicionales', 'Catering', 'Cocina internacional' o 'Cócteles y terrazas'. También vuelve el espacio centrado en 'Ventas', con establecimientos destacados de las diferentes comarcas malagueñas en los que se puede disfrutar de guisos y recetas tradicionales.

Bajo el epígrafe 'Lo más dulce' se pueden consultar también una serie de sugerencias para desayunos y meriendas, mientras que en la sección 'Barras y Tapas' se incluyen desde establecimientos más tradicionales hasta los más afines a la alta cocina.

'Comida urbana' y 'Clubs de playa' también regresan en esta nueva edición, entre otras tantas secciones que ofrece esta publicación de SUR en la que además se incluyen reportajes sobre formación y escuelas de hostelería, así como un apartado especial que repasa las figuras que han protagonizado este 2025 a nivel gastronómico en la provincia malagueña.