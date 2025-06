Los grandes cocineros quieren estar en Marbella

Marina Martínez Sábado, 7 de junio 2025, 00:14 Comenta Compartir

La primera vez que pisó Nueva York, la prioridad de Dani García no era llegar al hotel a soltar el equipaje, sino ir a cenar a Nobu. Desde entonces, ha sido casi una obligación: «Siempre he intentado visitar todos los restaurantes de Nobu que he podido». No esconde su admiración por quien ha estandarizado la alta cocina sin pensar en guías. Hoy suma más de medio centenar de restaurantes en los cinco continentes y una veintena de hoteles. «Es admirable lo que ha conseguido sin tener estrellas ni otros reconocimientos que parece que tienes que tener para ser alguien», advierte Dani García sobre un cocinero que ha sido para él «inspiración».

Tanto que el marbellí sigue sus pasos, aunque huya de comparaciones. Se ve «muy lejos». Sin embargo, cada vez está más cerca. No sólo porque el marbellí ya supera la veintena de restaurantes por el mundo, sino por una amistad que han ido afianzando especialmente a partir del homenaje que le brindó hace ocho años en las jornadas 'A Cuatro Manos' que organizaba en el desaparecido Dani García Restaurante, con el que consiguió tres estrellas Michelin.

Desde entonces, esa química les ha llevado a compartir más de una mesa y más de un evento. El último, el que volvía a unirles este pasado lunes en Puente Romano. El hotel marbellí celebraba Culinary Icons, una iniciativa a beneficio de Cruz Roja Española que congregaba por primera vez a tres de los platos fuertes de la oferta gastronómica del complejo hotelero: Nobu Matsuhisa (Nobu), Dani García (Leña) e Izu Ani (GAIA).

Ampliar Izu Ani, durante el showcooking, en el que preparó tataki y tartar de atún. Adri @Axiun

Cada uno preparó ante unas 200 personas algunas de sus elaboraciones más características con un protagonista común: el atún. La particularidad de este showcooking inmersivo es que todos los asistentes pudieron probar las propuestas de los chefs, ya que mientras ellos hacían la demostración en directo, sus equipos preparaban el mismo plato para servirlo al público que llenaba la renovada Plaza.

En apenas cuatro horas se agotaron las entradas. Nadie quería perder la oportunidad de ver de cerca, y con las manos en la masa, a tres grandes figuras de la cocina. Tres nombres con mucho en común. No sólo su proyección internacional (entre todos suman más de un centenar de restaurantes en todo el mundo). También su evolución. Empezando por unos duros inicios. Desde abajo. Y con sus dificultades. Todos han luchado por sus sueños, pero también han conocido el fracaso.

Paciencia y humildad, un rasgo en común

Nobu incluso perdió uno de sus primeros restaurantes en Alaska a los pocos días de abrir tras ser devastado por un incendio. Pero no se rindió, aunque tuviera su momento de debilidad. Una actitud que comparte tanto con Izu Ani como con Dani García. Los tres han sorteado unos cuantos baches hasta llegar a la cima.

Han tirado de paciencia, pero también de humildad. «Siempre hay que ponerse de parte del cliente. Estamos para hacerle feliz». Con esta máxima, Nobu se ha convertido hoy en uno de los referentes de la cocina japonesa con influencia peruana, no de la cocina fusión. No le gusta la etiqueta al socio de Robert de Niro. Prefiere hablar de 'Nobu style': «Buen producto y mucho cariño y pasión».

Ampliar Nobu Matsuhisa, con su nigiri de morrillo de atún. Juan Carlos Domínguez

Tampoco le falta a Izu Ani, un torbellino de creatividad, dinamismo y amor por la cocina. En su caso, muy apegada a los sabores mediterráneos, y a Grecia si hablamos de GAIA (su único restaurante en España). Hecho a sí mismo, este divertido nigeriano afincado en Dubai es muy reconocido especialmente en Emiratos Árabes. Pero, como Nobu, tampoco pudo resistirse a instalar una parte de su cocina en Marbella. «Me encanta», reconoce Izu Ani, añadiendo que la ciudad costasoleña y GAIA «se complementan a la perfección», por su filosofía culinaria, porque todo gira en torno al buen producto, a la luz, a la tierra. Van de la mano».

«La cocina de GAIA es muy ligera, conecta bien con el entorno. La clave está en esa conexión», considera Izu Ani, que no duda en recurrir a la despensa local: «Consigo todo el producto de aquí. Para mí es uno de los mejores. Sólo necesitas hablar con los ingredientes, entenderlos y luego llevarlos al plato. En Dubai hay que ser más creativo. Aquí, cortas un tomate, le pones sal y un poco de aceite de oliva y ya basta».

Despensa local

También Nobu tira de la tierra. Al fin y al cabo, siempre busca «sacar lo mejor de cada lugar». Estos días, además, ha aprovechado su visita a Marbella para hacer parada en el mercado y retratar con su propio móvil el producto que lleva luego a la mesa en su restaurante de Puente Romano, el primero que abrió en España y que este verano cumplirá ocho años.

En Culinary Icons ya se encargó de elogiar el pescado de la tierra –base de su cocina– y especialmente el atún de Barbate, que utilizó para hacer sus nigiris y makis. Ahí demostró esa destreza que le ha llevado a lo más alto. Como Izu Ani con el tataki de atún con trufa y el cucurucho de tartar de atún con caviar y crema fresca. Fan de Japón y de Nobu, el también dueño de La Maison Ani sigue la misma filosofía que el nipón: pasión.

Lo transmite. En el showcooking, en la entrevista y, sobre todo, en sus platos: «Al cocinar hay que disfrutar para poder dar felicidad a los demás. Cuando tu madre cocina para ti lo hace con amor, por eso sabe tan bien. La comida es compartir, divertirse con tus amigos, con tu familia; es un lugar feliz. Si está bien hecha, es medicina en sí misma. Vas al hospital para curarte, y vas a un restaurante para ser feliz. Es algo simple. Por eso me encanta hacer lo que hago, porque puedo cambiarle el día a alguien».

Con casi treinta restaurantes en lugares tan dispares como Dubai, Doha, Miami, Londres, Mónaco o, en unos días, Florencia, Izu Ani se confiesa un apasionado de la vida: «Me encanta. Yo hago mucho deporte, y una vez me preguntaron para qué entrenaba, yo contesté que lo hacía para disfrutar al máximo la vida. Cuando estás bien mental y físicamente, se ve de otra forma».

Eso le lleva a que su principal objetivo con su cocina sea «brindar buena salud». En ese 'pack' entra su otro negocio: el aceite de oliva. A su juicio, «una medicina, porque tiene todos los minerales que necesitas». En ella confía desde su firma (Théo). Su base está en no utilizar químicos. Es algo que ha ido aprendiendo poco a poco. Por su curiosidad nata. No entiende la vida sin ella. Gracias a eso hoy es lo que es: «¿Grande? No aspiro a nada, sólo a ser yo».

Ampliar Dani García elaboró parpatana guisada con jugo de carne. Juan Carlos Domínguez

«Izu es fantástico, muy creativo; un tío muy interesante, tiene mucho que decir. Su cocina está llena de matices», apunta Dani García, que, además de compartir muchas otras cosas con su 'vecino' en Puente Romano, tiene algo más en común: Los Marinos José en su lista de restaurantes favoritos. «¿A quién no le gusta?», suelta el cocinero marbellí, reconociendo que «hace diez años ya tenía mucho más de lo que había soñado, a partir de ahí todo ha sido un regalo».

Ahora aspira a «tener más tiempo» para él. Pero no deja de idear. En poco más de una semana abre Casa Dani en Los Ángeles y reinaugura Leña Marbella tras su ampliación. Tampoco le faltan planes a Izu Ani en la Costa del Sol. Tal es su conexión que confiesa que le gustaría comprarse aquí una casa. Es más, avanza que baraja abrir nuevo restaurante. Quien prueba, repite. Nobu abrió restaurante y poco después hotel. Sabía que no se equivocaba cuando llegó atraído por tres cosas: «El buen producto, el buen ambiente y la gente que hay aquí».