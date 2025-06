Mucho atún y tres estrellas internacionales de la cocina en Marbella

Marina Martínez Martes, 3 de junio 2025, 00:23 Comenta Compartir

Puente Romano. Lunes. Se acercaba el mediodía. La Plaza llena. Escenario enfrente y pantallas a ambos lados. Pero no, no era un concierto. Aunque sí ... que se esperaban estrellas. No del rock, sino de la cocina. Entre todos suman cerca de un centenar de restaurantes en todo el mundo. Nobu Matsushisa, Izu Ani y Dani García se reunían por primera vez en un novedoso showcooking en el hotel marbellí dentro de 'Culinary Icons', una iniciativa a beneficio de Cruz Roja Española que nace con espíritu de continuidad.

Así lo anunciaba el propietario de Puente Romano, Daniel Shamoon, durante la intervención que precedía a un evento que congregaba este lunes en la renovada plaza del hotel a unas doscientas personas (en apenas cuatro horas se agotaron las entradas, a razón de 100 euros cada una) atraídos por la causa solidaria y por ver cocinar y conocer de cerca a tres de los chefs con más peso en la oferta gastronómica del complejo hotelero: Nobu con su restaurante homónimo japonés de influencia peruana, Izu Ani con el griego GAIA y Dani García con Leña, su marca especializada en carne. Ampliar Nobu muestra el nigiri después de su elaboración. Juan Carlos Domínguez La singularidad de este showcooking era su carácter inmersivo ya que, mientras cada cocinero preparaba sus platos ante el público, los equipos de sus restaurantes los elaboraban y servían para todos los asistentes de forma simultánea. ¿El protagonista? El atún. Rompía el hielo Nobu y su pasmosa habilidad para preparar un nigiri en un abrir y cerrar de ojos. Desde el delicado corte del pescado hasta el tratamiento del arroz, con esa mezcla de vinagre y kombu tan personal. Aunque para él, la clave está en el «cariño» que se le pone, y por supuesto, el producto, elogiando especialmente el apreciado atún por excelencia: el de Barbate. Con él elaboró nigiri de morrillo y maki con caviar. Sólo una pequeña pincelada de su cocina japonesa de influencia peruana que ha dado la vuelta al mundo, con medio centenar de restaurantes repartidos por los cinco continentes. Ampliar Izu Ani prepara su tartar de atún. Juan Carlos Domínguez Un peso pesado para dar el pistoletazo de salida a un evento organizado por Puente Romano en colaboración con Nobu Hotel que seguía con otra de las cocinas más extendidas a nivel internacional: la de Izu Ani, al frente de casi una treintena de restaurantes, entre ellos GAIA Marbella, en su línea de sabores mediterráneos, con especial hincapié en Grecia. Muy reconocido especialmente en Emiratos Árabes, el nigeriano afincado en Dubai se confesaba un enamorado de Japón y, por tanto, de técnicas como el tataki, una de sus propuestas este lunes en el showcooking. En su caso, de atún con trufa. La otra, un cucurucho de tartar de atún con caviar y crema fresca. Mientras los preparaba no dejaba de incidir en uno de sus grandes lemas: «La cocina es compartir, disfrutar, va más allá del plato, hay que vivir la experiencia». Ampliar Dani García emplata su parpatana de atún con puré de apionabo. Juan Carlos Domínguez Contagiados de ese buen rollo que transmite Izu Ani, con su dinamismo y su eterna sonrisa, llegaba Dani García para cerrar la jornada con toda una lección sobre el atún y un plato caliente: parpatana con puré de apionabo. La particularidad estaba en cocinarla en la sartén con su propia grasa y jugo de ternera. «El resultado es un guiso en el que acaba integrándose carne y pescado y que bien podría ser carne con tocino o lo que llamamos pringá», explicaba el cocinero marbellí, advirtiendo de las cualidades del atún de almadraba: «Su grasa interior nada tiene que ver con los de granja». Precisamente, ese era uno de los argumentos de esta demostración en vivo: la temporada alta del atún. De hecho, incluso se barajó un ronqueo, pero la oportunidad de tener juntos a los tres ases gastronómicos redirigió los planes hacia este innovador formato de 'Culinary Icons'. Y avisan: continuará.

