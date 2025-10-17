Pellicer recula tras sus palabras sobre la desconfianza del club en él: «A veces uno se equivoca»

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, reculó este viernes acerca de sus palabras el domingo, tras el 3-0 al Deportivo, en las que se ... interpretó un claro malestar respecto a los dirigentes del club y la confianza que tienen en su trabajo, dando a entender que su destitución estaba planteada como opción después de cuatro derrotas y ante una posible quinta que finalmente no se produjo el pasado fin de semana.

«Estamos expuestos a cualquier situación que se pueda dar. Y esta semana hablaré con la gente del club. Si tenemos que seguir en esta situación, que si ganas o pierdes, mejor hacerlo ya», sostuvo entonces en caliente, y esta vez quiso retractarse en parte de lo dicho.

«A veces uno se equivoca, pero desde el sentimiento, de ser uno mismo. Creo que el mensaje debería haber sido otro. La generosidad del equipo ante el Deportivo fue la noticia, pero somos personas...», dijo, y en este sentido recalcó en dos ocasiones el valor del abrazo de felicitación de Gabilondo al filial Rafita, que le relegó en el puesto de lateral derecho.

«Desde nuestro criterio hay que buscar lo mejor para el equipo. Me quedo tranquilo con las palabras que tuve con ellos, y no estoy enfadado»

Pellicer admitió que esta semana hubo una reunión con el administrador judicial, José María Muñoz; el director general, Kike Pérez, y el director deportivo, Loren Juarros. «Hablando con ellos el resumen fue que cuando José María como yo nos tengamos que ir que el equipo esté en Primera División o cerca. Puede haber diferencias, en un club en el que ya hemos vivido muchas situaciones, pero ahora estamos saneados económicamente y tenemos un proyecto deportivo, aunque todo lo marcaban los resultados», explicó el de Nules.

Todos viajan a Leganés

«Desde nuestro criterio hay que buscar lo mejor para el equipo. Me quedo tranquilo con las palabras que tuve con ellos», añadió. Pero también quiso dejar claro que «prefiero un entrenador que sienta a uno que no sienta nada. Buscamos lo mejor para el Málaga, pero cuando uno mezcla cosas personales con cosas profesionales se tiende a equivocar. No soy un osito de peluche, y este año nosotros queremos dar ese pasito más y vienes de esas derrotas y lo sufres mucho más».

En todo caso, Pellicer recalcó que «no estoy enfadado» y que todos los dirigentes «viajan a ver el partido de Leganés». «No hay discrepancias, sino diferentes maneras de ver el partido. Llevo mucho tiempo aquí, imagínate el número de ruedas de prensa que tengo, pero siento tanto las alegrías como las decepciones. Es mejor eso, y lo digo tanto en el primero como el último día».