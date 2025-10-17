Sergio Pellicer: «Tenemos un debe fuera de casa»

En su comparecencia de este viernes, en el que dedicó amplio espacio a quitar hierro a la polémica del domingo, cuando aludió a la cúpula ... del club y a la escasa confianza manifestada en él, Sergio Pellicer también abordó el duelo de este domingo (14.00 horas) en Leganés, de la décima jornada liguera en Segunda, y la necesidad de mostrar otra imagen fuera de casa, porque el Málaga arrastra tres derrotas seguidas a domicilio, las de Huesca (1-0), Burgos (2-1) y Santander (3-0).

«Tenemos un debe, el de la regularidad de resultados, aunque llevamos pocas jornadas. Fuera de nuestro estadio no tenemos el estímulo de nuestra afición, y tenemos que transmitir lo mismo que el otro día», manifestó y dejó claro también que el 3-0 ante el Deportivo tiene doble análisis: «La buena noticia es que somos capaces de competir contra cualquier rival, pero lo malo es que tenemos que demostrarlo con continuidad».

«El plan de partido tiene que ser ir a por él. Eso es lo que queremos y tenemos que dar ese paso. Tenemos que ser el conjunto de Las Palmas (0-1) de la segunda mitad, pero defendiendo algo más arriba. Que en la primera acción se demuestre qué es lo que queremos hacer, que no haya una pérdida como en el choque ante el Huesca», abundó el preparador castellonense.

«El Leganés tiene una plantilla con un buen número de jugadores de Primera y su puntuación no va acorde con el rendimiento que está mostrando»

Además, respecto al rival, el Leganés dijo que es «una plantilla con un buen número de jugadores de Primera, pero su puntuación no va a acorde con el rendimiento que está mostrando, como nos pasa a nosotros y algún equipo más». «En la primera parte ante Las Palmas estuvo arrollador. Seguramente va a estar peleando en los puestos que le corresponde por plantilla y afición», comentó también, y dijo que «Juan Cruz es un jugador fuera de nivel».

Respecto al exmalaguista, ahora en las filas del próximo rival, analizó también su salida de la entidad al final de la temporada 2020-21. «Hay que vivir la situación de aquel año, con la limitación de fichas. Se le veía ya, pero tuvo una oferta del filial del Betis. Iván Jaime y él tenían gran potencial pero no es que no confíes en ellos, sino que son situaciones que se dan. El talento lo han demostrado. Juan es malaguista y en un futuro lejano va a querer estar en Málaga», manifestó Pellicer.

Asimismo, Pellicer admitió, respecto al parte de bajas, que Puga (novedad este viernes en la sesión, con un trabajo parcial) «podría entrar por número (en la convocatoria a Leganés), pero hay que ver qué sensaciones tiene este sábado». «Hay que valorar si Reecio puede ir con el filial, para que haya menos daños colaterales», añadió, y se refirió a la suituación de Adrián Niño: «Pensábamos que se iba a recuperar antes, pero en el proceso ha tenido otra torcedura y tiene una pequeña molestia, y queremos que esté limpio de todo. No tenemos un tiempo establecido ahora (para la vuelta)».