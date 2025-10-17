Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Pellicer clava una pica en el terreno del Anexo, este viernes. MIGUE FERNÁNDEZ

Sergio Pellicer: «Tenemos un debe fuera de casa»

El técnico malaguista recalca que en Leganés, este domingo, «tenemos que transmitir lo mismo que ante el Deportivo» y que «en la primera acción se demuestre lo que queremos hacer»

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:10

Comenta

En su comparecencia de este viernes, en el que dedicó amplio espacio a quitar hierro a la polémica del domingo, cuando aludió a la cúpula ... del club y a la escasa confianza manifestada en él, Sergio Pellicer también abordó el duelo de este domingo (14.00 horas) en Leganés, de la décima jornada liguera en Segunda, y la necesidad de mostrar otra imagen fuera de casa, porque el Málaga arrastra tres derrotas seguidas a domicilio, las de Huesca (1-0), Burgos (2-1) y Santander (3-0).

