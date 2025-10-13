Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pellicer, durante un entrenamiento de la semana anterior. SALVADOR SALAS

Pellicer no se queda conforme tras las crisis deportiva del Málaga

El técnico del equipo blanquiazul lanza un mensaje al club para aclarar las dudas aparecidas antes del brillante triunfo contra el Deportivo

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:46

Sergio Pellicer llegó a emocionarse después del Málaga-Deportivo tras el brillante triunfo y después de semanas de máxima tensión, en las que los resultados ... no llegaban y aparecían las dudas. Nadie habló abiertamente de ningún ultimátum, pero era una opción que estaba presente tras cuatro derrotas seguidas. La victoria fue más oportuna que nunca y frenó las especulaciones. Los tres puntos sumados suponen un bálsamo imprescindible, pero la crisis deportiva deja algunas heridas abiertas, a la espera de soluciones y de los futuros resultados. De hecho, el técnico no se quedó conforme con lo sucedido y pedirá durante esta semana explicaciones para conocer si existe internamente alguna desconfianza en su trabajo, según él mismo comentó en su comparecencia pública posterior a este partido.

