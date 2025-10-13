Pellicer no se queda conforme tras las crisis deportiva del Málaga

Sergio Pellicer llegó a emocionarse después del Málaga-Deportivo tras el brillante triunfo y después de semanas de máxima tensión, en las que los resultados ... no llegaban y aparecían las dudas. Nadie habló abiertamente de ningún ultimátum, pero era una opción que estaba presente tras cuatro derrotas seguidas. La victoria fue más oportuna que nunca y frenó las especulaciones. Los tres puntos sumados suponen un bálsamo imprescindible, pero la crisis deportiva deja algunas heridas abiertas, a la espera de soluciones y de los futuros resultados. De hecho, el técnico no se quedó conforme con lo sucedido y pedirá durante esta semana explicaciones para conocer si existe internamente alguna desconfianza en su trabajo, según él mismo comentó en su comparecencia pública posterior a este partido.

Un hipotético despido de Pellicer no estaba nada claro ni siquiera en el caso de una dura derrota contra el Deportivo, aunque es verdad que acumular cinco derrotas seguidas, en ese caso, sí pondría en el entredicho la continuidad del técnico en partidos posteriores (podría, incluso, aparecer ya un ultimátum real). Aunque en el club confiaban en que llegara la recuperación y el equipo retomara el camino correcto para seguir colocado, al menos, en la zona media de la clasificación. La 'queja' del técnico seguramente estaba centrada en que nadie ha frenado el runrún que suele aparecer en estos casos.

«Estamos expuestos a cualquier situación que se pueda dar. Y esta semana hablaré con la gente del club. Si tenemos que seguir en esta situación, que si ganas o pierdes, mejor hacerlo ya». Este comentario de Pellicer deja muy claro su malestar por lo sucedido en las últimas semanas y apuesta por aclarar la situación en profundidad para disponer de la estabilidad necesaria para trabajar con la máxima tranquilidad tanto él como los jugadores de la plantilla.

El preparador blanquiazul, sin embargo, en ningún momento de su rueda de prensa del domingo aludió a las numerosas bajas en los anteriores encuentros para justificar esos cuatro partidos perdidos. Quiso darle todo el protagonismo a los futbolistas que están ahora en condiciones de participar, haciendo especial hincapié en los canteranos, que se mantienen como la base del equipo y probablemente la clave la brillante reacción frente al conjunto gallego. De hecho, siete de estos jóvenes de la casa estaban en el once titular del domingo, mientras que sólo uno, el malagueño Joaquín, corresponde al grupo de los fichajes del pasado verano (los otros eran Alfonso Herrero, Galilea y Juanpe).

Parece claro que en cualquier despido de un entrenador, la plantilla, los jugadores, suelen jugar un papel destacado, pues ellos casi siempre son consultados antes de tomar una decisión. En este sentido, el técnico destacó que siempre «tiene que haber gente descontenta, entre los que no juegan», lo que puede llevar a ciertos comentarios negativos a nivel interno. «Juego subterráneo siempre ha habido», destacó Pellicer para analizar el apoyo de los futbolistas al cuerpo técnico, que todo hace indicar que es total (o casi) si se analizan las declaraciones de los propios protagonistas.

De esta manera, ahora será necesario saber qué ocurrirá en esa cita con el club que anunció el entrenador, pues los partidos se suceden cada semana y los marcadores en contra pueden aparecer en cualquier momento. Pellicer, de hecho, comentó que cree que tiene el respaldo de los dirigentes del Málaga, sobre todo de la dirección deportiva, aunque no lo aseguró de una forma contundente.

Para superar este mes de octubre, el Málaga deberá afrontar tres encuentros, dos de Liga y el primero de la Copa. Ahora viajará a Leganés, un campo complicado, para medirse al cuadro local el domingo a las 14.00 horas, mientras que el siguiente domingo recibirá al Andorra en La Rosaleda a la misma hora. Y cerrará esta serie otra vez contra el Estepona, a domicilio, en la competición del 'KO'.